Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Обработка продуктов
Все серии
Viva Collection Ручной блендер
Больше не доступен
Поддержка
HR2632/90
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Eco passport Philips Viva Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Hand blender HR2632/90 - English (US)
Все (12)
Функции (1)
Можно ли удалить пятна с пластиковых частей измельчителя Philips?
Можно ли измельчать твердые ингредиенты в измельчителе Philips?
Можно ли использовать чашу измельчителя Philips в микроволновой печи?
Как зафиксировать ручной блендер в положении "Вкл."
Можно ли дробить лед с помощью измельчителя Philips?
Измельчитель остановился, заблокирован ножевой блок
Лук превращается в кашицу при обработке в измельчителе Philips.
Ножевой блок измельчителя Philips слабо держится на стержне.
Связаться с Philips
Мы готовы помочь