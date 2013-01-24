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    Viva Collection

    Ручной блендер с технологией ProMix

    HR2652/90
    Общая оценка / 5
    2 награды
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      Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix

      HR2652/90
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Смешать. Закрыть. Готово!

      Новые ручные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix

      Смешать. Закрыть. Готово!

      Новые ручные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

      Смешать. Закрыть. Готово!

      Новые ручные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix

      Смешать. Закрыть. Готово!

      Новые ручные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Ручной блендер с технологией ProMix

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Смешать. Закрыть. Готово!

        Легко смешивайте вкусные ингредиенты для употребления в пути.

        • Мощность смешивания 800 Вт
        • SpeedTouch с регулировкой скорости
        • Дорожный стакан
        • Легко чистится
        Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

        Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

        Наш мощный и долговечный мотор 800 Вт обеспечит необходимую мощность для приготовления домашних блюд за несколько минут.

        Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

        Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

        Технология ProMix разработана Philips в сотрудничестве со специалистами Штутгартского университета и предназначена для быстрого и более эффективного смешивания. Эта уникальная современная технология представляет собой насадку треугольной формы, обеспечивающую оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность устройства для стабильного смешивания высокого уровня.

        Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

        Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

        Не хватает мощности для смешивания? Просто нажмите кнопку включения турборежима. Простые скоростные режимы позволяют увеличивать мощность без необходимости настраивать параметры. Включите прибор на малой мощности, чтобы предотвратить разбрызгивание, а затем постепенно нажимайте на кнопку сильнее, пока не достигнете скорости, необходимой для вашего рецепта или используемых ингредиентов.

        Быстро меняйте аксессуары одной кнопкой

        Быстро меняйте аксессуары одной кнопкой

        При приготовлении сразу нескольких блюд вы определенно ощутите пользу функции простой смены аксессуаров. Они легко присоединяются и отсоединяются от погружной насадки одним нажатием кнопки.

        Защита лезвий для предотвращения разбрызгивания при смешивании

        Защита лезвий для предотвращения разбрызгивания при смешивании

        Вам больше не придется волноваться о бардаке после готовки. Наша уникальная защитная насадка предотвращает разбрызгивание ингредиентов. Волнообразная насадка прикрепляется к нижней части погружной насадки и гарантирует максимальную чистоту и минимум необходимой уборки по окончании готовки.

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        Сэкономьте время и силы — наш измельчитель Philips XL порежет ингредиенты, такие как мясо и фрукты, вместо вас и сделает процесс приготовления вкуснейших салатов и соусов, а также резки фруктов и измельчения больших кусков мяса гораздо проще.

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        Легко чистится

        Легко чистится

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китае
          Блендер: количество оборотов в минуту (максимум)
          макс. 11 500 r/min
          Функции устройства
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • Переключатель включение/выключение
          • Турборежим
          • Технология SpeedTouch
          цвет
          Нержавеющая сталь, черный
          В комплекте
          • Венчик для взбивания
          • Измельчитель размера XL
          • Дорожный стакан (500 мл)
          Длина шнура
          1,2 m
          Мощность
          800 W

        • Отделка

          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Материал основного корпуса
          Пластик (ABS) + нержавеющая сталь + нескользящая резина
          Материал аксессуаров
          Пластик (ABS)

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

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