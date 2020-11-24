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Больше не доступен

Viva CollectionРучной блендер с технологией ProMix

HR2652/90

5
| (257) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

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Новые ручные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами.
Посмотреть все преимущества

Легко смешивайте вкусные ингредиенты для употребления в пути.

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  • Мощность смешивания 800 Вт

  • Регулировка скорости SpeedTouch

  • Дорожный стакан

  • Легко чистится

Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

Наш мощный и долговечный мотор 800 Вт обеспечит необходимую мощность для приготовления домашних блюд за несколько минут.

Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

Технология ProMix разработана Philips в сотрудничестве со специалистами Штутгартского университета и предназначена для быстрого и более эффективного смешивания. Эта уникальная современная технология представляет собой насадку треугольной формы, обеспечивающую оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность устройства для стабильного смешивания высокого уровня.

Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

Не хватает мощности для смешивания? Просто нажмите кнопку включения турборежима. Простые скоростные режимы позволяют увеличивать мощность без необходимости настраивать параметры. Включите прибор на малой мощности, чтобы предотвратить разбрызгивание, а затем постепенно нажимайте на кнопку сильнее, пока не достигнете скорости, необходимой для вашего рецепта или используемых ингредиентов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-1679547

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

257

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2

24/11/2020

Україна

Україна

Очень удобный!

Очень удобное решение при ограниченном месте на кухне = приготовил, помыл, сложил ). Нравится возможность регулирования скоростей наджатием, а не переключателем.

Плюсы

Компактный, легкий в эксплуатации (всё делаешь на интуитивном уровне)

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix

19/06/2019

Україна

Україна

Компактный и функциональный

-компактный блендер, заберу на дачу, как раз сезон овощей - Удобная нарезка слайсами, спиралью и ленточками, благодаря насадкам. - Чёрный цвет вне конкуренции. - Качественный пластик - Удобная кнопка. Хорошая мощность. - В наборе веньчик и обычный измельчитель. - Фишечка набора - чаша для смузи. Сделал себе перекус, закрыл специальной крышкой и взял с собой. Благодаря специальному горлышку которое плотно закрывается можно пить свой смузи прямо в дороге.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручной блендер с технологией ProMix

25/02/2024

Україна

Україна

Клієнтоорієнтовний підхід

Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!

Плюсы

Зручний, багато насадок в комлекті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

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