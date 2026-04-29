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Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix
Больше не доступен
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HR2652/90
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Hand Blender HR265x sDFU EU
Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender
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Функции (1)
В каких целях можно использовать венчик ручного блендера Philips?
Могут ли твердые ингредиенты повредить ручной блендер Philips?
Можно ли заменить ножевой блок ручного блендера Philips?
Можно ли дробить лед с помощью ручного блендера Philips?
Где указан серийный номер ручного блендера Philips?
Мой ручной блендер Philips внезапно перестал работать
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