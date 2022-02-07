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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender

Больше не доступен

Viva CollectionРучной блендер с технологией ProMix

HR2653/90

5

| (38) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Смешать Закрыть. Готово!

Новые ручные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами.

Посмотреть все преимущества

Легко смешивайте вкусные ингредиенты для употребления в пути.

Смешать Закрыть. Готово!

  • Мощность смешивания 800 Вт

  • Регулировка скорости SpeedTouch

  • Дорожный стакан

  • Легко чистится

Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

Наш мощный и долговечный мотор 800 Вт обеспечит необходимую мощность для приготовления домашних блюд за несколько минут.

Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

Технология ProMix разработана Philips в сотрудничестве со специалистами Штутгартского университета и предназначена для быстрого и более эффективного смешивания. Эта уникальная современная технология представляет собой насадку треугольной формы, обеспечивающую оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность устройства для стабильного смешивания высокого уровня.

Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

Не хватает мощности для смешивания? Просто нажмите кнопку включения турборежима. Простые скоростные режимы позволяют увеличивать мощность без необходимости настраивать параметры. Включите прибор на малой мощности, чтобы предотвратить разбрызгивание, а затем постепенно нажимайте на кнопку сильнее, пока не достигнете скорости, необходимой для вашего рецепта или используемых ингредиентов.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение VRS_AWARD-1679547

Отзывы

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5.0

из 5

38

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

07/02/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Достойний помічник!

Зручний,легкий,тихий,потужний,з плавним регулюванням швидкості,багатофункціональний!

Плюсы

Двома руками!

Минусы

Поки що недоліків не виявила,тьфу-тьфу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата пользования 2021-10-07

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата пользования 2021-10-07

31/01/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Качество изделий отличное

Качество всех приобретенных изделий отличное с блендером стало легче работать на кухне

Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата пользования 2020-01-31

Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата пользования 2020-01-31

13/11/2021

Україна

Україна

Чудовий функціонал

Користуємося блендером вже майже 3 місяці ... Незамінна річ на кухні , справляється на відмінно як і в приготуванні випічки так і з дитячим харчуванням ... Аргономічний , займає мало місця на кухні ... РЕКОМЕНДУЄМО!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата пользования 2020-10-13

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix

Дата пользования 2020-10-13

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