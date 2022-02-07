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Новые ручные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами.
Мощность смешивания 800 Вт
Регулировка скорости SpeedTouch
Дорожный стакан
Легко чистится
Наш мощный и долговечный мотор 800 Вт обеспечит необходимую мощность для приготовления домашних блюд за несколько минут.
Технология ProMix разработана Philips в сотрудничестве со специалистами Штутгартского университета и предназначена для быстрого и более эффективного смешивания. Эта уникальная современная технология представляет собой насадку треугольной формы, обеспечивающую оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность устройства для стабильного смешивания высокого уровня.
Не хватает мощности для смешивания? Просто нажмите кнопку включения турборежима. Простые скоростные режимы позволяют увеличивать мощность без необходимости настраивать параметры. Включите прибор на малой мощности, чтобы предотвратить разбрызгивание, а затем постепенно нажимайте на кнопку сильнее, пока не достигнете скорости, необходимой для вашего рецепта или используемых ингредиентов.
Награды
5.0
из 5
38
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
8-Марта
07/02/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Достойний помічник!
Зручний,легкий,тихий,потужний,з плавним регулюванням швидкості,багатофункціональний!
Плюсы
Двома руками!
Минусы
Поки що недоліків не виявила,тьфу-тьфу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата пользования 2021-10-07
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата пользования 2021-10-07
Бабуля
31/01/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Качество изделий отличное
Качество всех приобретенных изделий отличное с блендером стало легче работать на кухне
Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата пользования 2020-01-31
Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата пользования 2020-01-31
Mario8917
13/11/2021
Україна
Чудовий функціонал
Користуємося блендером вже майже 3 місяці ... Незамінна річ на кухні , справляється на відмінно як і в приготуванні випічки так і з дитячим харчуванням ... Аргономічний , займає мало місця на кухні ... РЕКОМЕНДУЄМО!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата пользования 2020-10-13
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2653/90 Ручний блендер ProMix
Дата пользования 2020-10-13