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HR2653/90
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В каких целях можно использовать венчик ручного блендера Philips?
Могут ли твердые ингредиенты повредить ручной блендер Philips?
Можно ли заменить ножевой блок ручного блендера Philips?
Можно ли дробить лед с помощью ручного блендера Philips?
Где указан серийный номер ручного блендера Philips?
Можно ли измельчать твердые ингредиенты в измельчителе Philips?
Можно ли использовать чашу измельчителя Philips в микроволновой печи?
Можно ли замешивать густое тесто с помощью насадки с двумя венчиками?
Как зафиксировать ручной блендер в положении "Вкл."
Можно ли приобрести крюки для теста, подходящие к насадке с двумя венчиками?
Какие рецепты/ингредиенты можно приготовить с помощью насадки с двумя венчиками?
Можно ли приготовить тесто для торта с помощью насадки-миксера Philips?
Как избавиться от запаха, который остается в измельчителе Philips?
Как очистить погружную насадку ручного блендера Philips?