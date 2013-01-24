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    Philips Fidelio SoundHub

    Домашний кинотеатр 2.1 с 3D Blu-ray

    HTB9245D/12
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    Fidelio
    • Захватывающе чистый и детальный звук Захватывающе чистый и детальный звук Захватывающе чистый и детальный звук
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      Philips Fidelio SoundHub Домашний кинотеатр 2.1 с 3D Blu-ray

      HTB9245D/12
      Общая оценка / 5

      Захватывающе чистый и детальный звук

      Откройте для себя кристально чистый звук с новой системой домашнего кинотеатра Philips SoundHub HTB9245D. Титановые ВЧ-динамики обеспечивают необычайную четкость каждой детали. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой в оригинальном качестве. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio SoundHub Домашний кинотеатр 2.1 с 3D Blu-ray

      Захватывающе чистый и детальный звук

      Откройте для себя кристально чистый звук с новой системой домашнего кинотеатра Philips SoundHub HTB9245D. Титановые ВЧ-динамики обеспечивают необычайную четкость каждой детали. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой в оригинальном качестве. Узнать обо всех преимуществах

      Захватывающе чистый и детальный звук

      Откройте для себя кристально чистый звук с новой системой домашнего кинотеатра Philips SoundHub HTB9245D. Титановые ВЧ-динамики обеспечивают необычайную четкость каждой детали. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой в оригинальном качестве. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio SoundHub Домашний кинотеатр 2.1 с 3D Blu-ray

      Захватывающе чистый и детальный звук

      Откройте для себя кристально чистый звук с новой системой домашнего кинотеатра Philips SoundHub HTB9245D. Титановые ВЧ-динамики обеспечивают необычайную четкость каждой детали. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой в оригинальном качестве. Узнать обо всех преимуществах

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        SoundHub

        SoundHub

        Домашний кинотеатр 2.1 с 3D Blu-ray

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Захватывающе чистый и детальный звук

        Одержимые звуком

        • Титановые ВЧ-динамики
        • CinemaPerfect HD
        • Встроенный Wi-Fi и Bluetooth®
        • 500 Вт
        Процессор CinemaPerfect HD для сверхвысокого разрешения видео

        Процессор CinemaPerfect HD для сверхвысокого разрешения видео

        Новый процессор Philips CinemaPerfect HD обеспечивает разрешение Quad Full HD и улучшает качество воспроизведения видео. Этот интеллектуальный процессор делает изображение четче и уменьшает шум при воспроизведении видео, сжатого в формате MPEG. Благодаря процессору, а также улучшенной технологии обработки цвета вы видите на экране четкое и реалистичное изображение.

        Встроенный концентратор HDMI для удобного подключения устройств к телевизору

        Встроенный концентратор HDMI для удобного подключения устройств к телевизору

        Благодаря концентратору HDMI можно легко подключать все устройства к телевизору без лишних проводов. Наслаждайтесь высоким качеством звука при просмотре различного содержимого на плоском телевизоре. Все HDMI-устройства можно подключать напрямую к концентратору HDMI системы домашнего кинотеатра, который подключается к плоскому телевизору с помощью одного кабеля. Благодаря подобной настройке можно с удовольствием просматривать фильмы и телепередачи с высоким качеством звука и изображения без лишней путаницы проводов!

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

        Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука

        Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука

        Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержимого. В результате вы слышите более точный звук.

        Титановые ВЧ-динамики воспроизводят звук без искажений и обеспечивают чистое и четкое звучание.

        Титановые ВЧ-динамики воспроизводят звук без искажений и обеспечивают чистое и четкое звучание.

        Специально разработанные ВЧ-динамики изготовлены из титана, что обеспечивает их легкость, прочность и воспроизведение звука без искажений. Динамики устойчивы к искажениям и резонансным колебаниям и передают чистый и четкий звук во всем диапазоне звуковых частот.

        Высококачественные усилители класса D сохраняют малейшие детали звука

        Высококачественные усилители класса D сохраняют малейшие детали звука

        Высококачественные усилители класса D, разработанные по собственной технологии Philips, обеспечивают точное оригинальное звучание источника, передавая каждую деталь так, как это было задумано автором произведения или режиссером.

        Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

        Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

        Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

        Уникальная АС с открытым ВЧ-динамиком передает звук без искажений

        Уникальная АС с открытым ВЧ-динамиком передает звук без искажений

        Уникальная конструкция АС с открытыми ВЧ-динамиками передает максимально распределенный, открытый звук.

        Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств

        Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств

        Благодаря встроенному Wi-Fi вы можете просто подключить домашний кинотеатр к домашней сети и наслаждаться разнообразными популярными интернет-службами. Вы сможете просматривать веб-сайты с фильмами, изображениями, информационно-развлекательными программами и другим интернет-содержимым на экране своего ТВ.

        Современный дизайн: конструкция из высококачественного матового алюминия и стекла

        Современный дизайн: конструкция из высококачественного матового алюминия и стекла

        Подзарядка и воспроизведение музыки с iPod/iPhone

        Подзарядка и воспроизведение музыки с iPod/iPhone.

        Технические характеристики

        • Звук

          Настройки эквалайзера
          • Игры
          • Фильм
          • Музыка
          • Новости
          • Original
          Улучшение звука
          • Усилитель диалогов
          • DoubleBass
          • FullSound
          • Ночной режим
          • Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ
          Звуковая система
          • Dolby Digital 5.1
          • Dolby Digital Plus
          • Dolby True HD
          • DTS Digital Surround
          • Высокое разрешение аудио DTS-HD
          Выходная мощность АС-сателлита
          135 Вт x2
          Выходная мощность сабвуфера
          230 Вт
          Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %
          500  Вт

        • Громкоговорители

          Типы громкоговорителей
          АС-сателлиты — 2 шт.
          Излучатели АС-сателлитов
          • 1 x 1" титановый ВЧ-динамик
          • Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
          Частотный диапазон АС-сателлитов
          150—20 000  Гц
          Сопротивление АС-сателлитов
          5  Ом
          Тип сабвуфера
          Активный
          Излучатель сабвуфера
          НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
          Частотный диапазон сабвуфера
          20—150  Гц
          Полное сопротивление сабвуфера
          3  Ом

        • Подключения

          Фронтальные/боковые подключения
          • USB
          • Аудиовход
          Встроенные разъемы
          Wi-Fi
          Разъемы на задней панели
          • Выход HDMI 1.4 (ARC)
          • ВХОД HDMI 3
          • Вход AUX
          • Цифровой оптический вход
          • Ethernet
          • Разъем антенны FM
          • Мини-разъемы для подключения АС Easy-Fit
          • Выход сабвуфера

        • Комфорт

          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Поддержка субтитров в формате 21:9
          • Канал возврата аудиосигнала
          • Автоматическое назначение аудиовходов
          • Динамическая синхронизация движения губ
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Переход в режим ожидания одним нажатием
          • Сквозное дистанционное управление
          Возможности HDMI
          • 3D
          • Реверсивный звуковой канал (ARC)
          • Тип содержимого
          • Технология Deep Color

        • Тюнер/прием/передача

          RDS
          Название станции
          Диапазоны тюнера
          FM
          Количество предустановок
          40

        • Оптические носители

          Воспроизводимые диски
          • AVCHD
          • BD
          • BD R/BD RE
          • CD
          • CDDA
          • CD-R/CD-RW
          • DVD
          • DVD +R/+RW
          • DVD -R/-RW
          • SVCD
          • VCD

        • Формат файлов

          Аудио
          • aac
          • mka
          • mp3
          • wav
          • wma
          Изображение
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          Видео
          • asf
          • avi
          • divx
          • mkv
          • mp4
          • mpeg
          • mpg
          • wmv
          • flv
          • mov

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA
          • Dolby Digital
          • DTS
          • FLAC
          • Ogg Vorbis
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 Кбит/с

        • Воспроизведение видео

          Форматы сжатия
          • AVCHD
          • DivX Plus HD
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV SD
          • avi
          • MKV
          • WMV HD
          • XviD

        • Воспроизведение фотоснимков

          Формат сжатия
          • GIF
          • JPEG
          • JPEG HD
          • JPEG Progressive
          • PNG
          Улучшение изображения
          • Поворот
          • Слайд-шоу с музыкальным сопровождением
          • Увеличить

        • Изображение/дисплей

          Функция Philips
          CinemaPerfect HD
          Улучшение изображения
          • Quad HD (3840 x 2160)
          • Мгновенное преобразование 2D в 3D
          • HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду)
          • Прогрессивное сканирование
          • Повышение качества видео

        • Питание

          потребляемая мощность
          135  Вт
          Источник питания
          • 220—240 В
          • 50 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,5 Вт

        • Размеры

          Основное устройство (Ш x В x Г)
          307 x 66 x 304  миллиметра
          Вес основного устройства
          3,87  кг
          АС-сателлит (Ш x В x Г)
          131 x 334 x 99  миллиметра
          Вес АС-сателлита
          1,2  кг
          Длина кабеля АС-сателлита
          3  м
          Сабвуфер (Ш x В x Г)
          196 x 397 x 342  миллиметра
          Вес сабвуфера
          5,3  кг
          Длина кабеля сабвуфера
          3  м
          Размеры упаковки (Ш x В x Г):
          570 x 413 x 400  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          16,6  кг

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Антенна FM
          • Шнур питания
          • Краткое руководство
          • Пульт ДУ
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 67896 8
          Вес брутто
          18,8  кг
          высота
          43  см
          Длина
          71  см
          Вес нетто
          12,8  кг
          Количество потребительских упаковок
          1
          Вес упаковки
          6  кг
          ширина
          40,5  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          40,5  см
          EAN
          87 12581 67896 8
          Вес брутто
          18,8  кг
          высота
          43  см
          Вес нетто
          12,8  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          6  кг
          Тип размещения на полке
          Укладка
          ширина
          71  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          30,72  см
          высота
          6,89  см
          Вес
          2,2  кг
          ширина
          30,44  см

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Антенна FM
        • Шнур питания
        • Краткое руководство
        • Пульт ДУ
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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            • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
            • Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Inc.

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