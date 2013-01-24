Другие продукты в комплекте
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Антенна FM
- Шнур питания
- Краткое руководство
- Пульт ДУ
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
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Захватывающе чистый и детальный звук
Откройте для себя кристально чистый звук с новой системой домашнего кинотеатра Philips SoundHub HTB9245D. Титановые ВЧ-динамики обеспечивают необычайную четкость каждой детали. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой в оригинальном качестве. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Захватывающе чистый и детальный звук
Откройте для себя кристально чистый звук с новой системой домашнего кинотеатра Philips SoundHub HTB9245D. Титановые ВЧ-динамики обеспечивают необычайную четкость каждой детали. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой в оригинальном качестве. Узнать обо всех преимуществах
Захватывающе чистый и детальный звук
Откройте для себя кристально чистый звук с новой системой домашнего кинотеатра Philips SoundHub HTB9245D. Титановые ВЧ-динамики обеспечивают необычайную четкость каждой детали. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой в оригинальном качестве. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Захватывающе чистый и детальный звук
Откройте для себя кристально чистый звук с новой системой домашнего кинотеатра Philips SoundHub HTB9245D. Титановые ВЧ-динамики обеспечивают необычайную четкость каждой детали. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой в оригинальном качестве. Узнать обо всех преимуществах
Домашний кинотеатр 2.1 с 3D Blu-ray
Цена магазина Philips
Итого:
Новый процессор Philips CinemaPerfect HD обеспечивает разрешение Quad Full HD и улучшает качество воспроизведения видео. Этот интеллектуальный процессор делает изображение четче и уменьшает шум при воспроизведении видео, сжатого в формате MPEG. Благодаря процессору, а также улучшенной технологии обработки цвета вы видите на экране четкое и реалистичное изображение.
Благодаря концентратору HDMI можно легко подключать все устройства к телевизору без лишних проводов. Наслаждайтесь высоким качеством звука при просмотре различного содержимого на плоском телевизоре. Все HDMI-устройства можно подключать напрямую к концентратору HDMI системы домашнего кинотеатра, который подключается к плоскому телевизору с помощью одного кабеля. Благодаря подобной настройке можно с удовольствием просматривать фильмы и телепередачи с высоким качеством звука и изображения без лишней путаницы проводов!
Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.
Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержимого. В результате вы слышите более точный звук.
Специально разработанные ВЧ-динамики изготовлены из титана, что обеспечивает их легкость, прочность и воспроизведение звука без искажений. Динамики устойчивы к искажениям и резонансным колебаниям и передают чистый и четкий звук во всем диапазоне звуковых частот.
Высококачественные усилители класса D, разработанные по собственной технологии Philips, обеспечивают точное оригинальное звучание источника, передавая каждую деталь так, как это было задумано автором произведения или режиссером.
Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.
Уникальная конструкция АС с открытыми ВЧ-динамиками передает максимально распределенный, открытый звук.
Благодаря встроенному Wi-Fi вы можете просто подключить домашний кинотеатр к домашней сети и наслаждаться разнообразными популярными интернет-службами. Вы сможете просматривать веб-сайты с фильмами, изображениями, информационно-развлекательными программами и другим интернет-содержимым на экране своего ТВ.
Подзарядка и воспроизведение музыки с iPod/iPhone.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Комфорт
Тюнер/прием/передача
Оптические носители
Формат файлов
Аудиовоспроизведение
Воспроизведение видео
Воспроизведение фотоснимков
Изображение/дисплей
Питание
Размеры
Аксессуары
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия