Встроенный концентратор HDMI для удобного подключения устройств к телевизору

Благодаря концентратору HDMI можно легко подключать все устройства к телевизору без лишних проводов. Наслаждайтесь высоким качеством звука при просмотре различного содержимого на плоском телевизоре. Все HDMI-устройства можно подключать напрямую к концентратору HDMI системы домашнего кинотеатра, который подключается к плоскому телевизору с помощью одного кабеля. Благодаря подобной настройке можно с удовольствием просматривать фильмы и телепередачи с высоким качеством звука и изображения без лишней путаницы проводов!