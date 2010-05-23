Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Антенна FM
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Батарейки для пульта ДУ
- Кабель HDMI
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Одержимые звуком
Получите максимально кинематографическое звучание с помощью динамических 3-направленных наклонных акустических систем! Смотрите и слушайте все любимые мультимедиафайлы, включая формат Blu-ray, на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 5000 Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одержимые звуком
Получите максимально кинематографическое звучание с помощью динамических 3-направленных наклонных акустических систем! Смотрите и слушайте все любимые мультимедиафайлы, включая формат Blu-ray, на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 5000 Узнать обо всех преимуществах
Одержимые звуком
Получите максимально кинематографическое звучание с помощью динамических 3-направленных наклонных акустических систем! Смотрите и слушайте все любимые мультимедиафайлы, включая формат Blu-ray, на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 5000 Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одержимые звуком
Получите максимально кинематографическое звучание с помощью динамических 3-направленных наклонных акустических систем! Смотрите и слушайте все любимые мультимедиафайлы, включая формат Blu-ray, на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 5000 Узнать обо всех преимуществах
Домашний кинотеатр 5.1
Итого:
Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.
3D-направленные АС излучают звук не только перед собой, но и в стороны, расширяя зону наилучшего восприятия, чтобы вы смогли насладиться погружением в реалистичный и объемный звук.
Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.
Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.
Беспроводные тыловые АС обеспечивают универсальность и гибкость их размещения. Беспроводные акустические системы созданы с использованием технологии защиты от помех и обеспечивают объемный звук без неэстетичных мотков проводов. Беспроводные тыловые АС Philips можно приобрести отдельно.
Воспроизводите практически любые диски и медиаформаты. Это могут быть диски Blu-ray 3D, DVD, VCD, компакт-диски или USB-устройства. Оцените непревзойденное удобство мультиформатного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.
Аксессуары
Аудиовоспроизведение
Подключения
Звук
Воспроизведение фотоснимков
Воспроизведение видео
Питание
Громкоговорители
Изображение/дисплей
Тюнер/прием/передача
Размеры