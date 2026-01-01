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HTS5590/12
Одержимые звуком
Получите максимально кинематографическое звучание с помощью динамических 3-направленных наклонных акустических систем! Смотрите и слушайте все любимые мультимедиафайлы, включая формат Blu-ray, на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 5000
3D-направленные динамики
Воспроизведение Blu-ray 3D
Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.
3D-направленные АС излучают звук не только перед собой, но и в стороны, расширяя зону наилучшего восприятия, чтобы вы смогли насладиться погружением в реалистичный и объемный звук.
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