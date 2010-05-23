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    Домашний кинотеатр 5.1

    HTS5590/12
    Общая оценка / 5
    • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком
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      Домашний кинотеатр 5.1

      HTS5590/12
      Общая оценка / 5

      Одержимые звуком

      Получите максимально кинематографическое звучание с помощью динамических 3-направленных наклонных акустических систем! Смотрите и слушайте все любимые мультимедиафайлы, включая формат Blu-ray, на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 5000 Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Домашний кинотеатр 5.1

      Одержимые звуком

      Получите максимально кинематографическое звучание с помощью динамических 3-направленных наклонных акустических систем! Смотрите и слушайте все любимые мультимедиафайлы, включая формат Blu-ray, на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 5000 Узнать обо всех преимуществах

      Одержимые звуком

      Получите максимально кинематографическое звучание с помощью динамических 3-направленных наклонных акустических систем! Смотрите и слушайте все любимые мультимедиафайлы, включая формат Blu-ray, на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 5000 Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Домашний кинотеатр 5.1

      Одержимые звуком

      Получите максимально кинематографическое звучание с помощью динамических 3-направленных наклонных акустических систем! Смотрите и слушайте все любимые мультимедиафайлы, включая формат Blu-ray, на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 5000 Узнать обо всех преимуществах

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        Домашний кинотеатр 5.1

        Домашний кинотеатр 5.1

        Итого:

        Одержимые звуком

        Впечатления, как при кинопросмотре, с равномерно охватывающим звуком

        • 3D-направленные динамики
        • Воспроизведение Blu-ray 3D
        Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D

        Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D

        Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

        3D-направленные АС обеспечивают равномерное распределение звука по комнате

        3D-направленные АС обеспечивают равномерное распределение звука по комнате

        3D-направленные АС излучают звук не только перед собой, но и в стороны, расширяя зону наилучшего восприятия, чтобы вы смогли насладиться погружением в реалистичный и объемный звук.

        Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости

        Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости

        Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

        Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов

        Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов

        Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

        Беспроводное подключение тыловых АС позволяет уменьшить количество проводов

        Беспроводное подключение тыловых АС позволяет уменьшить количество проводов

        Беспроводные тыловые АС обеспечивают универсальность и гибкость их размещения. Беспроводные акустические системы созданы с использованием технологии защиты от помех и обеспечивают объемный звук без неэстетичных мотков проводов. Беспроводные тыловые АС Philips можно приобрести отдельно.

        Воспроизведение дисков Blu-ray 3D, DVD, VCD, компакт-дисков и USB-устройств

        Воспроизведение дисков Blu-ray 3D, DVD, VCD, компакт-дисков и USB-устройств

        Воспроизводите практически любые диски и медиаформаты. Это могут быть диски Blu-ray 3D, DVD, VCD, компакт-диски или USB-устройства. Оцените непревзойденное удобство мультиформатного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

        Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

        Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

        Блестящее глянцевое покрытие с уникальным сенсорным управлением

        Блестящее глянцевое покрытие с уникальным сенсорным управлением

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Антенна FM
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Инструкция по эксплуатации
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Кабель HDMI
          Подходящие аксессуары
          • Док-станция DCK3060 для iPod
          • Модуль для беспроводной тыловой аудиосистемы RWSS5510
          • Напольная подставка STS1300

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • PCM
          • WMA
          Скорость передачи данных для MP3
          112–320 Кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • Аудио CD
          • CD-R/RW
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW

        • Подключения

          Фронтальные/боковые подключения
          • Высокоскоростное устройство USB
          • Линейный вход MP3
          Разъемы на задней панели
          • Вход AUX
          • Компонентный видеовыход
          • Выход композитного видеосигнала (CVBS)
          • Цифровой коаксиальный вход
          • Разъем док-станции
          • Разъемы АС Easy-Fit
          • Антенна FM
          • Выход HDMI 1.4 (ARC)
          • Беспроводная локальная сеть (LAN)
          • Беспроводные тыловые АС

        • Звук

          Улучшение звука
          • DoubleBass
          • FullSound
          • Ночной режим
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          • Усилитель диалогов
          Настройки эквалайзера
          • Action
          • Классика
          • Концерт
          • Драма
          • Джаз
          • Рок
          • Спорт
          Диапазон частот
          20 – 20000  Гц
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          1000 Вт
          Отношение сигнал/шум
          >65 дБ
          Звуковая система
          • Dolby Prologic II
          • Dolby True HD
          • DTS
          • DTS 96/24
          • Стерео
          • Dolby Digital 5.1
          Общая выходная среднеквадратичная мощность
          1000  Вт

        • Воспроизведение фотоснимков

          Формат сжатия изображений
          • GIF
          • JPEG
          • HD JPEG
          Улучшение изображения
          • Поворот
          • Слайд-шоу с музыкальным сопровождением
          • Увеличить
          Поддерживаемые медианосители
          • CD-R/RW
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • Флэш-накопитель USB

        • Воспроизведение видео

          Форматы сжатия
          • AVCHD
          • DivX Ultra
          • MPEG1
          • MPEG2
          • WMV
          • XviD
          • MPEG4
          • MKV
          Поддерживаемые медианосители
          • BD Video
          • BD-R/RE 2.0
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • DVD-Video
          • Video CD/SVCD
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Питание

          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,9 Вт
          потребляемая мощность
          200  Вт
          Источник питания
          • 220—240 В
          • 50 Гц

        • Громкоговорители

          Частотный диапазон АС центрального канала
          150—20 000  Гц
          Сопротивление АС центрального канала
          3  Ом
          АС-сателлит
          4 напольных подставки
          Частотный диапазон АС-сателлитов
          150—20 000  Гц
          Сопротивление АС-сателлитов
          4  Ом
          Частотный диапазон сабвуфера
          40-150  Гц
          Полное сопротивление сабвуфера
          3  Ом
          Тип сабвуфера
          Пассивный

        • Изображение/дисплей

          Улучшение изображения
          • Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)
          • Прогрессивное сканирование

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM

        • Размеры

          Ширина устройства
          435  миллиметра
          Высота устройства
          58  миллиметра
          Глубина устройства
          358  миллиметра
          Вес устройства
          3,87  кг
          Ширина АС центрального канала
          280  миллиметра
          Высота АС центрального канала
          115  миллиметра
          Глубина АС центрального канала
          110  миллиметра
          Вес АС центрального канала
          1,4  кг
          Ширина АС объемного звука
          260  миллиметра
          Высота АС объемного звука
          1101  миллиметра
          Глубина АС объемного звука
          260  миллиметра
          Вес АС объемного звука
          3,77  кг
          Высота сабвуфера
          395  миллиметра
          Ширина сабвуфера
          196  миллиметра
          Глубина сабвуфера
          342  миллиметра
          Вес сабвуфера
          5,25  кг
          Ширина упаковки
          1200  миллиметра
          Высота упаковки
          697  миллиметра
          Глубина упаковки
          400  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          33,3  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Антенна FM
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Кабель HDMI

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