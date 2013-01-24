Ультразвуковая чистка зубов: мастер-класс по эффективной чистке

Удаляйте налет с помощью ультразвуковой технологии — это наш стандарт эффективной и бережной чистки. Щетинки совершают до 62 000 плавных движений за сеанс, что позволит чистить даже труднодоступные места для максимальной чистоты и здоровья зубной полости.