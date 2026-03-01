Ключевые слова для поиска

    Новый уровень заботы для чувствительных зубов и десен

      Philips Sonicare Series 6100 Зубная щетка на аккумуляторах

      HX7403/07

      Новый уровень заботы для чувствительных зубов и десен

      Оцените бережную и мощную чистку даже чувствительных зубов и десен — налет будет удаляться в 10 раз эффективнее*. Наша технология Sonicare нового поколения обеспечивает мощную и бережную чистку даже в труднодоступных участках.

      Philips Sonicare Series 6100 Зубная щетка на аккумуляторах

      Новый уровень заботы для чувствительных зубов и десен

      Бережно удаляет в 10 раз больше налета*

      • Удаляет в 10 раз больше налета*
      • Бережная чистка для чувствительных зубов и десен
      • Технология Sonicare нового поколения
      • Визуальный датчик давления
      • 2 режима чистки, 3 уровня интенсивности
      Бережная чистка для чувствительных зубов

      Бережная чистка для чувствительных зубов

      Даже тщательная чистка может быть бережной для чувствительных зубов и десен. Эта чистящая насадка S2 Sensitive имеет уникальный дизайн с длинными, тонкими и мягкими щетинками для бережной чистки каждым движением. Более 3000 щетинок в плотных группах помогут удалять в 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой*.

      Технология Sonicare нового поколения

      Технология Sonicare нового поколения

      Эта электрическая зубная щетка использует нашу технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечивает наиболее равномерный результат чистки всей полости рта. Мотор щетки автоматически подстраивает мощность, чтобы вы могли уверенно вычищать налет из труднодоступных участков. Оцените бережную и эффективную чистку зубов и десен с 62 000 выметающих движений. Плавные движения Sonicare обеспечивают плавную вибрацию щетинок в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

      Поможет защитить десны благодаря датчику давления

      Поможет защитить десны благодаря датчику давления

      Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.

      Найдите себе комфортный стиль чистки

      Найдите себе комфортный стиль чистки

      Чистите зубы еще эффективнее с 6 настройками чистки. Выбирайте более бережную или динамичную чистку — доступны режимы Clean (Чистка) и Sensitive (Чувствительный), а также три уровня интенсивности.

      Комфортное хранение щетки в дороге

      Комфортное хранение щетки в дороге

      Наш дорожный чехол позволит брать устройство с собой в поездки. Он не только защитит щетку Sonicare во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.

      Чистка с рекомендациями

      Чистка с рекомендациями

      Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 20 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.

      Всегда идеальная чистка с напоминанием о замене насадки

      Всегда идеальная чистка с напоминанием о замене насадки

      А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

      21 день регулярной чистки

      21 день регулярной чистки

      До 21 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.

      • Уровни интенсивности

        Высокий
        Для более эффективной чистки
        Средняя
        Для повседневной чистки
        Низкий
        Для чувствительных десен и зубов

      • Мощность

        Напряжение
        100–240 В

      • Технические характеристики

        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        21 день
        Батарея
        Перезарядка
        Энергопотребление
        Режим ожидания без дисплея 0,08 Вт
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Темно-синий

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Дорожный футляр
        Дорожный футляр
        Таймер
        BrushPacer и SmartTimer

      • В комплекте

        Ручка
        Электрическая щетка 6100 с аккумулятором, 1 шт.
        Дорожный футляр
        1 дорожный футляр
        Насадка для зубной щетки
        S2 Sensitive, 3 шт.
        Зарядное устройство
        1 зарядное устройство USB-A

      • Качество чистки

        Удаление налета
        В 10 раз эффективнее*
        Скорость
        62 000 чистящих движений/мин

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Для чувствительных десен и зубов

      • Технология интеллектуального датчика

        Оценка силы нажатия
        • Световое кольцо загорается пурпурным
        • Вибрации и звуковая пульсация
        Индикатор замены
        BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

      • в труднодоступных местах по сравнению с обычной зубной щеткой, 6 недель.

