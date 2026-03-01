Ключевые слова для поиска
HX7403/07
Новый уровень заботы для чувствительных зубов и десен
Оцените бережную и мощную чистку даже чувствительных зубов и десен — налет будет удаляться в 10 раз эффективнее*. Наша технология Sonicare нового поколения обеспечивает мощную и бережную чистку даже в труднодоступных участках.Узнать обо всех преимуществах
Даже тщательная чистка может быть бережной для чувствительных зубов и десен. Эта чистящая насадка S2 Sensitive имеет уникальный дизайн с длинными, тонкими и мягкими щетинками для бережной чистки каждым движением. Более 3000 щетинок в плотных группах помогут удалять в 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой*.
Эта электрическая зубная щетка использует нашу технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечивает наиболее равномерный результат чистки всей полости рта. Мотор щетки автоматически подстраивает мощность, чтобы вы могли уверенно вычищать налет из труднодоступных участков. Оцените бережную и эффективную чистку зубов и десен с 62 000 выметающих движений. Плавные движения Sonicare обеспечивают плавную вибрацию щетинок в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.
Чистите зубы еще эффективнее с 6 настройками чистки. Выбирайте более бережную или динамичную чистку — доступны режимы Clean (Чистка) и Sensitive (Чувствительный), а также три уровня интенсивности.
Наш дорожный чехол позволит брать устройство с собой в поездки. Он не только защитит щетку Sonicare во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.
Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 20 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
До 21 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.
