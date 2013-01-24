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    Design collection

    Дополнительная трубка для беспроводного телефона

    ID9650B/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Роскошь Роскошь Роскошь
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      Design collection Дополнительная трубка для беспроводного телефона

      ID9650B/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Роскошь

      Новый взгляд на общение благодаря телефону Philips ID9650B/12. Улучшенный дизайн с дисплеем "белое на черном", отделка корпуса трубки натуральной кожей и сенсорные кнопки порадуют ваши чувства и привнесут в вашу жизнь немного роскоши, которой вы заслуживаете. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Design collection Дополнительная трубка для беспроводного телефона

      Роскошь

      Новый взгляд на общение благодаря телефону Philips ID9650B/12. Улучшенный дизайн с дисплеем "белое на черном", отделка корпуса трубки натуральной кожей и сенсорные кнопки порадуют ваши чувства и привнесут в вашу жизнь немного роскоши, которой вы заслуживаете. Узнать обо всех преимуществах

      Роскошь

      Новый взгляд на общение благодаря телефону Philips ID9650B/12. Улучшенный дизайн с дисплеем "белое на черном", отделка корпуса трубки натуральной кожей и сенсорные кнопки порадуют ваши чувства и привнесут в вашу жизнь немного роскоши, которой вы заслуживаете. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Design collection Дополнительная трубка для беспроводного телефона

      Роскошь

      Новый взгляд на общение благодаря телефону Philips ID9650B/12. Улучшенный дизайн с дисплеем "белое на черном", отделка корпуса трубки натуральной кожей и сенсорные кнопки порадуют ваши чувства и привнесут в вашу жизнь немного роскоши, которой вы заслуживаете. Узнать обо всех преимуществах

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        Design collection

        Design collection

        Дополнительная трубка для беспроводного телефона

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Роскошь

        • Кожаная отделка
        • Черный
        Звук XHD

        Звук XHD

        Не важно, где вы находитесь — теперь вы можете разговаривать по телефону свободно, не беспокоясь о посторонних шумах, которые вынуждают вас говорить громко и делают голос нечетким. Благодаря высококачественным динамикам, современным технологиям и акустической камере вы можете наслаждаться невероятным качеством звука во время каждого телефонного разговора.

        Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

        Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

        Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

        Невероятно низкое энергопотребление

        Благодаря высокоэффективной схеме энергопитания, потребление электроэнергии сокращено на 50 % по сравнению со стандартными показателями.

        Автоматическое снижение передаваемой мощности сигнала

        Благодаря встроенной интеллектуальной системе, происходит постоянный контроль и оптимизация передаваемой мощности сигнала в соответствии с расстоянием между трубкой и базой.

        Отделка корпуса телефона натуральной кожей

        Задняя панель трубки с отделкой натуральной кожей добавит изысканности уникальному дизайну этого телефона.

        Уникальный дисплей "белое на черном"

        Помимо потрясающего внешнего вида высококонтрастный дисплей "белое на черном" обеспечивает максимальную читаемость.

        Технические характеристики

        • Звук

          Звонки трубки
          Полифонические
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Изображение/дисплей

          Подсветка
          Да
          Цвет подсветки
          Белый
          Цвета дисплея
          Черно-белый
          Строки текста
          3
          Технология основного дисплея
          FSTN
          Тип основного дисплея
          Графический

        • Комфорт

          Будильники
          Будильник
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Распределение вызовов
          • Ожидание вызова*
          • Определитель номера*
          • Конференц-связь
          • Прямая передача вызова
          • Отключение микрофона
          Удобство использования
          • Полный дуплексный режим Нands-Free
          • Графический интерфейс пользователя
          • Блокировка клавиатуры
          • Управление с помощью меню
          Возможность работы с несколькими базами
          1
          Возможность подключения нескольких трубок
          До 5 трубок
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Клавиатура с подсветкой
          Да (Белый)
          Динамик для громкой связи
          Да

        • Сетевые функции

          Антенна
          • Встроена в базу
          • Встроена в трубку
          Совместимость
          GAP
          Вызов
          • Тональный
          • Импульсный

        • Требования оператора

          Имя и идентификация абонента
          Да
          ИД абонента при ожидании вызова
          Да

        • Автоответчик

          Автоответчик с настройкой Plug & Play
          Да
          Время записи
          До 50 минут

        • Объем памяти

          Регистрация поступивших вызовов
          50
          Телефонная книга
          200 имен и номеров
          Объем списка повторных наборов
          10

        • Размеры

          Размеры трубки
          174 x 48 x 35 мм

        • Питание

          Емкость аккумулятора
          750 мА/ч
          Тип элемента питания
          NiMh аккумулятор типа AAA
          Вид батарей
          Перезарядка
          Электропитание
          Переменный ток 220—240 В, 50 Гц
          Количество батарей
          2 на трубку
          Время нахождения в режиме ожидания
          До 170 часов
          Время разговора
          До 14 часов

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