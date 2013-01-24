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Роскошь
Новый взгляд на общение благодаря телефону Philips ID9650B/12. Улучшенный дизайн с дисплеем "белое на черном", отделка корпуса трубки натуральной кожей и сенсорные кнопки порадуют ваши чувства и привнесут в вашу жизнь немного роскоши, которой вы заслуживаете. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Роскошь
Новый взгляд на общение благодаря телефону Philips ID9650B/12. Улучшенный дизайн с дисплеем "белое на черном", отделка корпуса трубки натуральной кожей и сенсорные кнопки порадуют ваши чувства и привнесут в вашу жизнь немного роскоши, которой вы заслуживаете. Узнать обо всех преимуществах
Роскошь
Новый взгляд на общение благодаря телефону Philips ID9650B/12. Улучшенный дизайн с дисплеем "белое на черном", отделка корпуса трубки натуральной кожей и сенсорные кнопки порадуют ваши чувства и привнесут в вашу жизнь немного роскоши, которой вы заслуживаете. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Роскошь
Новый взгляд на общение благодаря телефону Philips ID9650B/12. Улучшенный дизайн с дисплеем "белое на черном", отделка корпуса трубки натуральной кожей и сенсорные кнопки порадуют ваши чувства и привнесут в вашу жизнь немного роскоши, которой вы заслуживаете. Узнать обо всех преимуществах
Дополнительная трубка для беспроводного телефона
Цена магазина Philips
Итого:
Не важно, где вы находитесь — теперь вы можете разговаривать по телефону свободно, не беспокоясь о посторонних шумах, которые вынуждают вас говорить громко и делают голос нечетким. Благодаря высококачественным динамикам, современным технологиям и акустической камере вы можете наслаждаться невероятным качеством звука во время каждого телефонного разговора.
Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.
Благодаря высокоэффективной схеме энергопитания, потребление электроэнергии сокращено на 50 % по сравнению со стандартными показателями.
Благодаря встроенной интеллектуальной системе, происходит постоянный контроль и оптимизация передаваемой мощности сигнала в соответствии с расстоянием между трубкой и базой.
Задняя панель трубки с отделкой натуральной кожей добавит изысканности уникальному дизайну этого телефона.
Помимо потрясающего внешнего вида высококонтрастный дисплей "белое на черном" обеспечивает максимальную читаемость.
Звук
Изображение/дисплей
Комфорт
Сетевые функции
Требования оператора
Автоответчик
Объем памяти
Размеры
Питание