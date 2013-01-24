Роскошь

Новый взгляд на общение благодаря телефону Philips ID9650B/12. Улучшенный дизайн с дисплеем "белое на черном", отделка корпуса трубки натуральной кожей и сенсорные кнопки порадуют ваши чувства и привнесут в вашу жизнь немного роскоши, которой вы заслуживаете. Узнать обо всех преимуществах