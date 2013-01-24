Питает все устройства с высоким энергопотреблением
Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте щелочные батареи Philips серии Power. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Питает все устройства с высоким энергопотреблением
Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте щелочные батареи Philips серии Power. Узнать обо всех преимуществах
Питает все устройства с высоким энергопотреблением
Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте щелочные батареи Philips серии Power. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Питает все устройства с высоким энергопотреблением
Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте щелочные батареи Philips серии Power. Узнать обо всех преимуществах
Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.
Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.
Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.
Щелочные батареи в 6 раз лучше обычных батарей Цинк-карбон
Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80% своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Питание
Экохарактеристики
Технические характеристики
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка