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Power Alkaline

Элемент питания

LR20P2B/10
Общая оценка / 5
  • Питает все устройства с высоким энергопотреблением Питает все устройства с высоким энергопотреблением Питает все устройства с высоким энергопотреблением
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    Power Alkaline Элемент питания

    LR20P2B/10
    Общая оценка / 5

    Питает все устройства с высоким энергопотреблением

    Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте щелочные батареи Philips серии Power. Узнать обо всех преимуществах

    Power Alkaline Элемент питания

    Питает все устройства с высоким энергопотреблением

    Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте щелочные батареи Philips серии Power. Узнать обо всех преимуществах

    Питает все устройства с высоким энергопотреблением

    Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте щелочные батареи Philips серии Power. Узнать обо всех преимуществах

    Power Alkaline Элемент питания

    Питает все устройства с высоким энергопотреблением

    Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте щелочные батареи Philips серии Power. Узнать обо всех преимуществах

    Питает все устройства с высоким энергопотреблением

    • D
    • Для щелочных батарей

    Щелочная технология подходит для устройств с высоким энергопотреблением

    Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.

    Щелочные батареи Philips содержат 0% кадмия, ртути и свинца

    Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.

    Понятные схематические инструкции по эксплуатации

    Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.

    Щелочные батареи в 6 раз лучше обычных батарей Цинк-карбон

    Щелочные батареи в 6 раз лучше обычных батарей Цинк-карбон

    Полный модельный ряд означает батареи, пригодные для любых нужд

    Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.

    Батарея остается годной для использования в течение 5 лет

    Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80% своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

    Технические характеристики

    • Питание

      Тип элемента питания
      Тип D / щелочная LR20
      Напряжение батареи
      1,5  В

    • Экохарактеристики

      Химический состав
      Для щелочных батарей
      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      • Не содержит свинца
      Упаковочный материал
      • Картон
      • ПЭТ
      Тип упаковки
      Блистер ПЭТ

    • Технические характеристики

      Срок хранения
      5 лет
      Взаимозаменяема с
      D, LR20, AM1, 13A, MN1300

    • Габариты изделия

      ширина
      6,6  см
      высота
      6,15  см
      Глубина
      3,3  см
      Вес
      0,276  кг

    • Размеры упаковки

      высота
      12  см
      ширина
      8,3  см
      Глубина
      3,5  см
      Вес нетто
      0,276  кг
      Вес брутто
      0,282  кг
      Вес упаковки
      0,006  кг
      EAN
      87 12581 55001 1
      Количество изделий в упаковке
      2
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Подвес

    • Внешняя упаковка

      Длина
      23,4  см
      ширина
      16,8  см
      высота
      19,8  см
      Вес нетто
      6,624  кг
      Вес брутто
      7,2  кг
      Вес упаковки
      0,576  кг
      EAN
      87 12581 55002 8
      Количество потребительских упаковок
      24

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      12
      Длина
      21,3  см
      ширина
      15,6  см
      высота
      9,2  см
      Вес брутто
      3,482  кг
      Вес нетто
      3,312  кг
      Вес упаковки
      0,17  кг
      EAN
      87 12581 55003 5

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