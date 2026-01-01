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Power AlkalineЭлемент питания

LR6P4B/97

Питает все устройства с высоким энергопотреблением

Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте батареи серии PowerLife Philips.

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Питает все устройства с высоким энергопотреблением

  • AA

  • Для щелочных батарей

Батарея остается годной для использования в течение 5 лет

Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

Щелочные батареи Philips содержат 0 % кадмия, ртути и свинца

Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.

Щелочная технология отлично подходит для устройств с высоким энергопотреблением

Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 188 kB
  • 20 July 2026

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