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Больше не доступен
LR6P4B/97
Питает все устройства с высоким энергопотреблением
Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы таких устройств используйте батареи серии PowerLife Philips.
AA
Для щелочных батарей
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.
Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.