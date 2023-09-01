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Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.
Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии для эффективного освещения дороги. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.
Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии для эффективного освещения дороги. Узнать обо всех преимуществах
Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.
Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии для эффективного освещения дороги. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.
Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии для эффективного освещения дороги. Узнать обо всех преимуществах
Лампа для автомобильных фар
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Со светодиодными лампами Philips Ultinon Access LED вы сможете оценить максимальное удобство установки! Никаких проверок совместимости и колец-адаптеров: светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED имеют сверхкомпактный корпус и встроенное основание, совместимое по IEC 60061. Конструкция с прямой установкой позволяет легко заменять ими галогенные лампы, даже если в корпусе фары вашего автомобиля мало места. Они легко поместятся в патрон для ламп H11 и совместимы с большинством моделей автомобилей*
Светодиодные лампы Philips Ultinon Access предлагают увеличенный обзор, что позволит водителям раньше замечать препятствия на дороге и обеспечит безопасность при вождении. Благодаря инновационным технологиям светодиодного освещения они предлагают те же показатели интенсивности светового потока, что и одобренные ECE галогенные лампы, однако с более высокой эффективностью освещения и меньшим энергопотреблением. Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED обеспечивают лучший обзор дороги и безопасность при вождении, позволяя раньше замечать препятствия на дороге.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Мы понимаем, что эффективность нашей продукции зависит от ее соответствия требованиям современной сферы автопроизводства, поэтому создаем продукцию с учетом максимального соответствия отраслевым стандартам. Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED соответствуют стандартам ЭМП в отношении электромагнитных помех. Высокая точность конструкции обеспечивает их долговечность в реальных условиях эксплуатации и совместимость и другими компонентами транспортного средства.
Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED тщательно тестируются и проверяются на долговечность и сохранение производительности. Наши лампы предлагают втрое больший срок службы, чем аналогичные галогенные лампы, и однородный свет на протяжении всего жизненного цикла. На лампы Philips Ultinon Access LED распространяется политика гарантийного обслуживания Philips. Посетите сайт Philips.com/auto-warranty и зарегистрируйтесь для получения расширенной гарантии**. Наслаждайтесь лучшими современными технологиями с лампами Philips Ultinon Access LED.
Особенности изделия
Описание продукта
Срок службы
Световые характеристики
Электрические характеристики
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