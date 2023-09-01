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    Ultinon Access

    Лампа для автомобильных фар

    11362U2500C2
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      -{discount-value}

      Ultinon Access Лампа для автомобильных фар

      11362U2500C2

      Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.

      Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии для эффективного освещения дороги. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Access Лампа для автомобильных фар

      Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.

      Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии для эффективного освещения дороги. Узнать обо всех преимуществах

      Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.

      Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии для эффективного освещения дороги. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Access Лампа для автомобильных фар

      Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.

      Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии для эффективного освещения дороги. Узнать обо всех преимуществах

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        Ultinon Access

        Ultinon Access

        Лампа для автомобильных фар

        - {discount-value}

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        Быстрая и простая установка

        • LED-HL [≈H11]
        • Светодиодная лампа прямой установки
        • Компактный дизайн
        • 6000 К, холодный белый свет

        установка Plug-and-play

        Со светодиодными лампами Philips Ultinon Access LED вы сможете оценить максимальное удобство установки! Никаких проверок совместимости и колец-адаптеров: светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED имеют сверхкомпактный корпус и встроенное основание, совместимое по IEC 60061. Конструкция с прямой установкой позволяет легко заменять ими галогенные лампы, даже если в корпусе фары вашего автомобиля мало места. Они легко поместятся в патрон для ламп H11 и совместимы с большинством моделей автомобилей*

        Более высокая эффективность освещения, чем у галогенных ламп

        Светодиодные лампы Philips Ultinon Access предлагают увеличенный обзор, что позволит водителям раньше замечать препятствия на дороге и обеспечит безопасность при вождении. Благодаря инновационным технологиям светодиодного освещения они предлагают те же показатели интенсивности светового потока, что и одобренные ECE галогенные лампы, однако с более высокой эффективностью освещения и меньшим энергопотреблением. Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED обеспечивают лучший обзор дороги и безопасность при вождении, позволяя раньше замечать препятствия на дороге.

        Соответствует стандартам автомобильной промышленности

        Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Мы понимаем, что эффективность нашей продукции зависит от ее соответствия требованиям современной сферы автопроизводства, поэтому создаем продукцию с учетом максимального соответствия отраслевым стандартам. Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED соответствуют стандартам ЭМП в отношении электромагнитных помех. Высокая точность конструкции обеспечивает их долговечность в реальных условиях эксплуатации и совместимость и другими компонентами транспортного средства.

        Качественная работа надолго

        Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED тщательно тестируются и проверяются на долговечность и сохранение производительности. Наши лампы предлагают втрое больший срок службы, чем аналогичные галогенные лампы, и однородный свет на протяжении всего жизненного цикла. На лампы Philips Ultinon Access LED распространяется политика гарантийного обслуживания Philips. Посетите сайт Philips.com/auto-warranty и зарегистрируйтесь для получения расширенной гарантии**. Наслаждайтесь лучшими современными технологиями с лампами Philips Ultinon Access LED.

        • Особенности изделия

          Характеристики изделия
          Светодиодная лампа прямой установки
          Ожидаемые преимущества
          Простая и быстрая установка

        • Описание продукта

          Применение
          Дальний свет, ближний свет, противотуманные
          Цоколь
          PGJ19-2
          Обозначение
          LED H11 11362 12 В U2500 C2
          Тип светодиодов
          [≈H11]
          Использовать при температуре
          -40 °C / +85 °C
          Линейка продукции
          Ultinon Access
          Технология
          Светодиодная
          Тип
          H11
          Соответствие нормам ECE R37
          нет
          Соответствие нормам ECE R10
          Да
          Без полярности
          Да

        • Срок службы

          Срок службы
          1500 ч

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          6000 К
          Яркость в люменах [лм]
          1800

        • Электрические характеристики

          мощность в ваттах
          20  Вт
          напряжение
          12  В

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          11362U2500C2
          Код для заказа
          02593794

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018025937
          EAN3
          8719018025944
          Тип упаковки
          C2

        • Информация об упакованном продукте

          Длина
          9.15  см
          Ширина
          4.6  см
          Высота
          7.65  см
          Количество упаковок
          2 шт.
          MOQ (для профессионалов)
          4 набора/8 штук

        • Информация об упаковке

          Длина
          20.2  см
          Ширина
          10.5  см
          Высота
          10  см

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            • * Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.
            • **Гарантия на 2 года. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей политике гарантийного обслуживания

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