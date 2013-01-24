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    Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

    MCI730/12
    Общая оценка / 5
    • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком
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      Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

      MCI730/12
      Общая оценка / 5

      Одержимые звуком

      Компонентная система Philips Streamium Hi-Fi с модулем Wi-Fi позволяет транслировать музыку с ПК/MAC, CD, MP3, FM-радиостанций и интернет-радио, а также обеспечивает простое перемещение по элементам меню благодаря сенсорному цветному дисплею с удобным интерфейсом.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

      Одержимые звуком

      Компонентная система Philips Streamium Hi-Fi с модулем Wi-Fi позволяет транслировать музыку с ПК/MAC, CD, MP3, FM-радиостанций и интернет-радио, а также обеспечивает простое перемещение по элементам меню благодаря сенсорному цветному дисплею с удобным интерфейсом.

      Одержимые звуком

      Компонентная система Philips Streamium Hi-Fi с модулем Wi-Fi позволяет транслировать музыку с ПК/MAC, CD, MP3, FM-радиостанций и интернет-радио, а также обеспечивает простое перемещение по элементам меню благодаря сенсорному цветному дисплею с удобным интерфейсом.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

      Одержимые звуком

      Компонентная система Philips Streamium Hi-Fi с модулем Wi-Fi позволяет транслировать музыку с ПК/MAC, CD, MP3, FM-радиостанций и интернет-радио, а также обеспечивает простое перемещение по элементам меню благодаря сенсорному цветному дисплею с удобным интерфейсом.

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        Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Одержимые звуком

        Слушайте музыку с ПК/MAC и из Интернета без проводов

        Тысячи бесплатных интернет-радиостанций

        Тысячи бесплатных интернет-радиостанций

        С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

        Воспроизведение музыки iTunes

        Воспроизведение музыки iTunes

        Теперь вы можете воспроизводить музыку из фонотеки iTunes на системе Hi-Fi отPhilips без необходимости преобразования! Эта система поддерживает кодек AAC, используемый фонотекой для копирования и хранения файлов. Просто установите ПО TwonkyMedia, входящее в комплект системы, и получите доступ к просмотру, выбору и воспроизведению музыки из фонотеки и списков iTunes — без проводов. Пожалуйста, имейте в виду, что система не поддерживает музыку, приобретенну в магазине iTunes и защищенную DRM.

        FM-радио

        FM-радио

        FM-радио использует частотную модуляцию (FM) для обеспечения высокого качества звука, транслируемого по радио. Эта технология вещания позволяет вам слушать любимые радиостанции в FM-диапазоне.

        Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"

        Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"

        Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.

        Работает с широкополосным домашним подключением и маршрутизатором Wi-Fi

        Работает с широкополосным домашним подключением и маршрутизатором Wi-Fi

        Ваша система Hi-Fi от Philips оснащена портом Ethernet для подключения plug-and-play к Internet через протокол DHCP. Кроме того, система сертифицирована B/G Wi-Fi, а значит, совместима с любым маршрутизатором B/G Wi-Fi. Удобная и простая система оснащена однокнопочной функцией Wi-Fi Protected Setup, гарантирующей безопасное подключение Wi-Fi за считанные секунды.

        Беспроводная передача музыки и фото с вашего ПК

        Беспроводная передача музыки и фото с вашего ПК

        В памяти вашего ПК есть огромное количество музыки, которую вы с удобством можете передавать на аудиоустройство Philips без всякой путаницы с проводами. Поделитесь любимой музыкой с друзьями на вечеринке или наслаждайтесь ей в одиночестве. То же самое можно сделать и с коллекцией фотографий, просматривая их на досуге под любимую музыку. Поделитесь сокровищами из вашего ПК, используя легкость и комфорт беспроводной передачи.

        Дистанционное управление для удобной навигации

        Дистанционное управление для удобной навигации

        Управляйте всеми функциями системы Hi-Fi от Philips, комфортно расположившись в кресле. Легко и быстро выполняйте поиск, перемещение по меню и воспроизведение музыки. С помощью кнопок прямого доступа, например Home и Favorite, можно быстро получить доступ к главному экрану, любимой интернет-радиостанции или к музыке на вашем компьютере или в Интернете — и все это по беспроводному подключению. Центр управления системой Hi-Fi умещается на ладони.

        Сенсорный экран для простой навигации

        Сенсорный экран для простой навигации

        Сенсорное управление позволяет работать с устройством, используя экранную клавиатуру, а не физические кнопки на устройстве. Просто включите устройство, и на ЖК-дисплее появится интерфейс пользователя с сенсорным экраном, где представлены все элементы управления устройством. Функция сенсорного управления объединяет технологию ЖК-дисплея, сенсорные кнопки и мощный цифровой микропроцессор. Когда вы нажимаете на конкретную область экрана, на процессор подается соответствующий сигнал, и команда немедленно выполняется.

        Технические характеристики

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • WMA
          • без DRM AAC (m4A)
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          • Флэш-накопитель USB
          Интернет-радио
          Да
          Тип загрузчика
          Лоток
          Режим воспроизведения PC Link
          • Сетевой поток данных в формате MP3
          • Беспроводное соединение Wi-Fi
          Режимы для USB Direct
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Стоп
          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          • Повторное воспроизведение
          Поддержка меток ID3
          Да
          Скорость передачи данных для MP3
          8—320 кбит/с и переменный битрейт
          Скорость передачи данных для WMA
          до 192 кбит/с, постоянный/переменный битрейт

        • Звук

          Настройки эквалайзера
          • Нейтрально
          • Джаз
          • Поп
          • Рок
          Улучшение звука
          • Цифровой усилитель класса "D"
          • Динамическое усиление басов
          • Эквалайзер
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2x50 Вт

        • Громкоговорители

          Основная АС
          Двухполосная

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Диапазоны тюнера
          FM стерео

        • Подключения

          Другие подключения
          Ethernet
          Наушники
          3,5 мм
          Беспроводное соединение
          • Беспроводная локальная сеть (802.11g)
          • Беспроводная локальная сеть (802.11b)
          Беспроводное универсальное Plug & Play
          Включено
          Проводная локальная сеть
          Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
          Кодирование/безопасность
          • WEP 128 бит
          • WEP 64 бит
          • WPA
          • WPA2
          • WPS-PBC
          • WPS-PIN
          Антенна
          Диполь FM
          Аудиоподключения
          • Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
          • Линейный стереовход 3,5 мм (функция MP3 Link)
          Питание
          220—240 В

        • Функции управления

          Тип дисплея
          ЖК
          Подсветка
          Да
          Цвет подсветки
          Белый
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Голландский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Испанский
          • Португальский
          • Шведский
          Режим ожидания Eco Power
          1 ватт
          Разъем для наушников
          Да
          Часы
          • На главном дисплее
          • Интернет-время
          Будильники
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Таймер отключения
          Расширенные возможности дисплея
          • Управление яркостью
          • Управление через сенсорный экран
          Индикация
          Режим приглушения
          Пульт ДУ
          Односторонний

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Антенна FM
          Батарейки
          2 шт, AAA
          CD-ROM
          Компакт-диск с ПО Media Browser, видеоинструкция и руководства по использованию
          Краткое руководство
          Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский, русский, польский
          Пульт ДУ
          Односторонний пульт ДУ
          руководство пользователя
          Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский, русский, польский
          Гарантийная карточка
          Гарантийная карточка

        • Размеры

          Размеры изделия (ШxГxВ)
          245x255x168 мм
          Вес устройства
          8,6  кг

        • Изображение/дисплей

          Диагональ экрана (в дюймах)
          3,5  дюйма

        • Питание

          Источник питания
          • 200-240 В
          • 50 Гц

        Что входит в комплект?

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        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM

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