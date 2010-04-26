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    Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

    MCI900/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Почувствуйте эмоции живого выступления Почувствуйте эмоции живого выступления Почувствуйте эмоции живого выступления
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      Streamium

      Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

      MCI900/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Компонентная система Philips MCI900/12 Streamium с модулем Wi-Fi и акустическими системами SoundSphere создает ощущение прослушивания живого выступления. Жесткий диск емкостью 160 ГБ, интернет-радио, цветной дисплей и понятная навигация.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Компонентная система Philips MCI900/12 Streamium с модулем Wi-Fi и акустическими системами SoundSphere создает ощущение прослушивания живого выступления. Жесткий диск емкостью 160 ГБ, интернет-радио, цветной дисплей и понятная навигация.

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Компонентная система Philips MCI900/12 Streamium с модулем Wi-Fi и акустическими системами SoundSphere создает ощущение прослушивания живого выступления. Жесткий диск емкостью 160 ГБ, интернет-радио, цветной дисплей и понятная навигация.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

      Почувствуйте эмоции живого выступления

      Компонентная система Philips MCI900/12 Streamium с модулем Wi-Fi и акустическими системами SoundSphere создает ощущение прослушивания живого выступления. Жесткий диск емкостью 160 ГБ, интернет-радио, цветной дисплей и понятная навигация.

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        Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

        Cистема Hi-Fi с Wi-Fi

        Итого:

        Почувствуйте эмоции живого выступления

        Одержимые звуком

        SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

        SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

        Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.

        Алюминиевые АС для высокоточного воспроизведения звука при оптимальной прочности

        Алюминиевые АС для высокоточного воспроизведения звука при оптимальной прочности

        Возьмите от природы все самое лучшее. Для изготовления компонентов, создающих акустический эффект, наиболее подходящими являются природные материалы. АС, изготовленные из алюминия, отличаются большей жесткостью, имеют более совершенный корпус, который естественным образом сдерживает вибрации, улучшает звукопередачу и повышает точность воспроизведения звука. В результате вы получаете акустические системы с великолепным дизайном, которые обеспечивают воспроизведение звука, соответствующее качеству оригинальной записи.

        FullSound усиливает басы и делает звук чище

        FullSound усиливает басы и делает звук чище

        Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи, значительно обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука, технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

        Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

        Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

        Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

        Тысячи бесплатных интернет-радиостанций

        Тысячи бесплатных интернет-радиостанций

        С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.

        Жесткий диск объемом 160 Гб для хранения до 2000 музыкальных альбомов

        Жесткий диск объемом 160 Гб для хранения до 2000 музыкальных альбомов

        Жесткий диск объемом 160 ГБ обеспечивает возможность хранения цифровых музыкальных файлов, ранее размещенных в памяти ПК/MAC, с легкостью вмещая до 2000 музыкальных альбомов. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.

        Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"

        Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"

        Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.

        Транслируйте или передавайте музыку и фотографии с ПК/MAC без проводов

        Транслируйте или передавайте музыку и фотографии с ПК/MAC без проводов

        В памяти вашего ПК/MAC хранится огромное количество музыки, которую вы можете с удобством транслировать на аудиосистему Philips — без раздражающих проводов. Поделитесь любимыми мелодиями с друзьями на вечеринке или просто наслаждайтесь ими наедине с собой. Кроме того, вы можете передавать и хранить музыку на жестком диске устройства и прослушивать ее в любое время, даже если ваш ПК/ MAC выключен. Поступите так же со своей коллекцией фотографий, и просматривайте их одновременно с воспроизведением музыки. Откройте сокровищницу вашего ПК/ MAC благодаря удобству беспроводной связи.

        Цветной ЖК-дисплей для удобного управления

        Цветной ЖК-дисплей для удобного управления

        Усильте впечатления от прослушивания благодаря яркому полноцветному ЖК-дисплею и получите удовольствие от простого и удобного управления коллекцией музыки. При прослушивании любимых песен в верхней части дисплея отображается обложка альбома, словно оживляя композицию. Выбрать композицию проще простого, так как многострочный ЖК-дисплей отображает композиции, сортированные по жанру, исполнителю или альбому.

        Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG

        Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG

        Воспроизведение DVD, DivX ®, MP3, AAC без защиты DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG.

        HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

        HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

        HDMI (High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокой четкости)) — это прямое цифровое подключение, предназначенное для передачи как цифрового видеосигнала с разрешением высокой четкости, так и цифрового многоканального аудиосигнала. Исключая преобразования в аналоговые сигналы HDMI обеспечивает идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех.

        • Звук

          Настройки эквалайзера
          Нейтрально
          Улучшение звука
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          • Цифровой усилитель класса "D"
          Регулятор громкости
          вверх/вниз
          Выходная мощность
          2x50 Вт RMS

        • Громкоговорители

          Основная АС
          • SoundSphere
          • Двухполосная
          • Съемные решетки АС

        • Медианосители

          Емкость жесткого диска
          160  ГБ
          Тип
          Жесткий диск USB (внешний)

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • WMA
          • без DRM AAC (m4A)
          • eAAC+
          • FLAC
          • Ogg Vorbis
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          • Флэш-накопитель USB
          Тип загрузчика
          • Лоток
          • С приводом
          Частоты дискретизации
          8 — 48 кГц (MP3)
          Режим воспроизведения PC Link
          • Сетевой поток данных в формате MP3
          • Беспроводное соединение Wi-Fi
          Режимы для USB Direct
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Повтор
          • Вперемешку
          • Стоп
          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          • Повторное воспроизведение
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          Режим воспроизведения с жесткого диска
          • Альбом
          • Все дорожки
          • Жанр
          • Список воспроизведения
          • Тот же исполнитель
          • Тот же жанр
          Поддержка меток ID3
          Да
          Интернет-радио
          Да
          Скорость передачи данных для MP3
          8—320 кбит/с и переменный битрейт
          Скорость передачи данных для WMA
          до 192 кбит/с и постоянный/переменный битрейт

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          RDS
          • Тип программы
          • Радиотекст
          • Установка часов по сигналам RDS
          • Название станции
          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Улучшения тюнера
          Автосохранение

        • Изображение/дисплей

          Улучшение изображения
          • Увеличение частоты дискретизации
          • Повышение качества видео
          • Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

        • Воспроизведение видео

          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Возобновление воспроизведения с места остановки
          • Замедленное движение
          • Увеличить
          Поддерживаемые медианосители
          • DivX
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • DVD-Video
          • Компакт-диск с изображениями
          • Video CD/SVCD

        • Воспроизведение фотоснимков

          Дисплей на устройстве
          • Фото JPEG через USB-порт
          • Потоковая передача с компьютера
          Поддерживаемые медианосители
          Компакт-диск с изображениями для телевизора
          Формат сжатия изображений
          JPEG

        • Подключения

          Другие подключения
          • Ethernet
          • Цифровой коаксиальный аудиовыход
          Наушники
          3,5 мм
          Беспроводное соединение
          • Беспроводная локальная сеть (802.11g)
          • Беспроводная локальная сеть (802.11b)
          • Беспроводная локальная сеть (802.11n)
          Беспроводное универсальное Plug & Play
          • Клиент UPnP
          • Сервер UPnP
          Проводная локальная сеть
          Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
          Кодирование/безопасность
          • WEP 128 бит
          • WEP 64 бит
          • WPA
          • WPS-PBC
          • WPS-PIN
          • WPA2
          Антенна
          Диполь FM
          Аудиоподключения
          • Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
          • Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
          USB
          Порт USB
          Видеовыход — аналоговый
          • Компонентный Y Pb Pr (cinch)
          • Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
          Аудио выход — цифровой
          HDMI

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК
          Цвет подсветки
          Белый
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Голландский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Испанский
          • Португальский
          • Шведский
          Режим ожидания Eco Power
          1 ватт
          Разъем для наушников
          Да
          Часы
          • На главном дисплее
          • Интернет-время
          Будильники
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Сигнал CD
          • Звуковой сигнал с радио
          • Таймер отключения
          • Звуковой сигнал с жесткого диска
          Расширенные возможности дисплея
          Управление яркостью
          Индикация
          Режим приглушения

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель композитного видеосигнала (Y)
          • Антенна FM
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          Батарейки
          2 шт, AAA
          Краткое руководство
          Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский
          Пульт ДУ
          Односторонний пульт ДУ
          руководство пользователя
          Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский (на жестком диске)

        • Размеры

          Глубина основной АС
          202  миллиметра
          Высота основной АС
          354  миллиметра
          Ширина основной АС
          175  миллиметра
          Глубина устройства
          251  миллиметра
          Высота устройства
          202  миллиметра
          Вес устройства
          12,50  кг
          Ширина устройства
          251  миллиметра

        • Питание

          Источник питания
          • 50 Гц
          • 200-240 В

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Антенна FM
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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