  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Портативный DVD-плеер

    PET100/12
    Общая оценка / 5
    • Портативный универсальный DVD-проигрыватель Портативный универсальный DVD-проигрыватель Портативный универсальный DVD-проигрыватель
      -{discount-value}
      DVD playback

      Портативный DVD-плеер

      PET100/12
      Общая оценка / 5

      Портативный универсальный DVD-проигрыватель

      Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром фильмов на DVD-проигрывателе Philips PET100. Этот проигрыватель позволяет просматривать фильмы в формате DVD и фотографии JPEG, слушать музыку формата MP3 или CD!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Портативный универсальный DVD-проигрыватель

      Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром фильмов на DVD-проигрывателе Philips PET100. Этот проигрыватель позволяет просматривать фильмы в формате DVD и фотографии JPEG, слушать музыку формата MP3 или CD!

      Портативный универсальный DVD-проигрыватель

      Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром фильмов на DVD-проигрывателе Philips PET100. Этот проигрыватель позволяет просматривать фильмы в формате DVD и фотографии JPEG, слушать музыку формата MP3 или CD!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Портативный универсальный DVD-проигрыватель

      Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром фильмов на DVD-проигрывателе Philips PET100. Этот проигрыватель позволяет просматривать фильмы в формате DVD и фотографии JPEG, слушать музыку формата MP3 или CD!

      Похожие продукты

      Смотреть все DVD-плеер

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Портативный DVD-плеер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Портативный универсальный DVD-проигрыватель

        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        DVD-плеер совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного превосходит качество дисков VCD (особенно резкость изображения из-за более высокого разрешения).

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        Всего несколько кнопок для простого и удобного управления

        Этот портативный плеер прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в плеер. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Технические характеристики

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка AB
          • Угол
          • Меню диска
          • Перемотка назад
          • Перемотка вперед
          • OSD
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Замедленная перемотка назад
          • Медленная перемотка вперед
          • Масштабирование
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Cкорость в битах для MP3
          32 - 320 Кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Звук

          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ

        • Возможности подключения

          Вход постоянного тока
          12 В
          AV выход
          Композитный (CVBS) x1
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Гнездо постоянного тока 12 В, 110-240 В, 50/60 Гц
          Пульт ДУ
          Плоский пульт ДУ AY5513
          Кабели
          Кабель Scart AV, 1 шт.
          Руководство пользователя
          На нескольких языках

        • Размеры

          Ширина коробки
          205  мм
          Глубина коробки
          300  мм
          Высота коробки
          305  мм
          Количество в упаковке
          4
          Вес коробки
          4,29  кг
          Ширина упаковки
          278  мм
          Глубина упаковки
          68  мм
          Высота упаковки
          190  мм
          Тип упаковки
          Цифровой блок
          Ширина продукта
          156  мм
          Глубина продукта
          150  мм
          Высота продукта
          31  мм
          Вес продукта
          0,89  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Кабель Scart AV
        • Адаптер

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться