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Портативный универсальный DVD-проигрыватель
Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром фильмов на DVD-проигрывателе Philips PET100. Этот проигрыватель позволяет просматривать фильмы в формате DVD и фотографии JPEG, слушать музыку формата MP3 или CD!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Портативный универсальный DVD-проигрыватель
Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром фильмов на DVD-проигрывателе Philips PET100. Этот проигрыватель позволяет просматривать фильмы в формате DVD и фотографии JPEG, слушать музыку формата MP3 или CD!
Портативный универсальный DVD-проигрыватель
Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром фильмов на DVD-проигрывателе Philips PET100. Этот проигрыватель позволяет просматривать фильмы в формате DVD и фотографии JPEG, слушать музыку формата MP3 или CD!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Портативный универсальный DVD-проигрыватель
Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром фильмов на DVD-проигрывателе Philips PET100. Этот проигрыватель позволяет просматривать фильмы в формате DVD и фотографии JPEG, слушать музыку формата MP3 или CD!
Портативный DVD-плеер
Цена магазина Philips
Итого:
DVD-плеер совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного превосходит качество дисков VCD (особенно резкость изображения из-за более высокого разрешения).
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
Этот портативный плеер прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в плеер. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Звук
Возможности подключения
Аксессуары
Размеры