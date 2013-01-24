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    Портативный проигрыватель DVD

    PET101/12
    Общая оценка / 5
    • Портативный универсальный DVD-проигрыватель Портативный универсальный DVD-проигрыватель Портативный универсальный DVD-проигрыватель
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      DVD playback

      Портативный проигрыватель DVD

      PET101/12
      Общая оценка / 5

      Портативный универсальный DVD-проигрыватель

      Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Портативный универсальный DVD-проигрыватель

      Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах

      Портативный универсальный DVD-проигрыватель

      Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Портативный универсальный DVD-проигрыватель

      Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Портативный универсальный DVD-проигрыватель

        • Воспроизведение DVD, VCD, CD, MP3-CD
        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Всего несколько кнопок для простого и удобного управления

        Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.

        Технические характеристики

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Звук

          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          12 В
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Гнездо постоянного тока 12 В, 110-240 В, 50/60 Гц
          Пульт ДУ
          Плоский пульт ДУ AY5513
          Кабели
          1 x А/В каб.
          руководство пользователя
          На 8 языках

        • Размеры

          Ширина коробки
          205  мм
          Глубина коробки
          300  мм
          Высота коробки
          305  мм
          Количество в упаковке
          4
          Вес коробки
          4,29  кг
          Ширина упаковки
          278  мм
          Глубина упаковки
          68  мм
          Высота упаковки
          190  мм
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина продукта
          156  мм
          Глубина продукта
          150  мм
          Высота продукта
          31  мм
          Вес продукта
          0,89  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • А/В кабель
        • Адаптер

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