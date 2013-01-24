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Поворачивающийся экран, удобство просмотра
Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1031 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поворачивающийся экран, удобство просмотра
Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1031 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах
Поворачивающийся экран, удобство просмотра
Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1031 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поворачивающийся экран, удобство просмотра
Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1031 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах
Портативный проигрыватель DVD
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.
DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.
Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
Экран проигрывателя поворачивается на 180 градусов, поэтому вы можете выбрать оптимальный угол просмотра. Регулируйте положение экрана по вертикали и по горизонтали, чтобы уменьшить блики и выбрать оптимальный угол.
Пользуйтесь удобством высокоскоростного соединения для переноса фотографий, видео и музыкальных файлов MP3 с помощью USB 2.0. Вставив карту памяти SD во встроенный слот, вы также получаете дополнительный объем для хранения фотографий, видео и музыки MP3 на своем портативном плеере DVD.
Сумка для переноски гарантирует защиту в дороге.
К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве Портативных плееров DVD, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Питание
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