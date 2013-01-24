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    Портативный проигрыватель DVD

    PET1031/12
    Общая оценка / 5
    • Поворачивающийся экран, удобство просмотра Поворачивающийся экран, удобство просмотра Поворачивающийся экран, удобство просмотра
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      Портативный проигрыватель DVD

      PET1031/12
      Общая оценка / 5

      Поворачивающийся экран, удобство просмотра

      Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1031 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Поворачивающийся экран, удобство просмотра

      Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1031 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

      Поворачивающийся экран, удобство просмотра

      Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1031 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Поворачивающийся экран, удобство просмотра

      Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1031 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Поворачивающийся экран, удобство просмотра

        До 5 часов работы

        • 25,9 см (10,2") широкофор. ЖКД
        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

        DivX Ultra для улучшенного воспроизведения мультимедийных файлов формата DivX

        DivX Ultra для улучшенного воспроизведения мультимедийных файлов формата DivX

        DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        ЖК-дисплей TFT высокого разрешения с диагональю 10,2" для удобного просмотра

        ЖК-дисплей TFT высокого разрешения с диагональю 10,2" для удобного просмотра

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

        Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

        Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Экран с поворотом на 180 градусов для удобства просмотра

        Экран с поворотом на 180 градусов для удобства просмотра

        Экран проигрывателя поворачивается на 180 градусов, поэтому вы можете выбрать оптимальный угол просмотра. Регулируйте положение экрана по вертикали и по горизонтали, чтобы уменьшить блики и выбрать оптимальный угол.

        Разъем USB 2.0 и слот для карты памяти SD

        Разъем USB 2.0 и слот для карты памяти SD

        Пользуйтесь удобством высокоскоростного соединения для переноса фотографий, видео и музыкальных файлов MP3 с помощью USB 2.0. Вставив карту памяти SD во встроенный слот, вы также получаете дополнительный объем для хранения фотографий, видео и музыки MP3 на своем портативном плеере DVD.

        В комплект входит сумка для переноски

        В комплект входит сумка для переноски

        Сумка для переноски гарантирует защиту в дороге.

        Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения

        К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве Портативных плееров DVD, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Диагональ экрана (в дюймах)
          10,2  дюйма
          Разрешение
          800(ш)x480(В)x3 (RGB)
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          222 X 133,2 мм
          Шаг пикселей
          0,1905(ш) x 0,1905(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • SVCD
          • Video CD
          • CD
          • CD-R/CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA
          • Компакт-диск с изображениями
          Режимы воспроизведения дисков
          • Экранное меню
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          • WMA
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • MP3-CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • WMA-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Скорость передачи данных для WMA
          32–192 кбит/с

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9~12 В
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2
          Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
          Слот карты SD
          USB
          Да
          Другие подключения
          • Комп. видеовыход, с ч/строчной разв.
          • Выход S-Video

        • Функции управления

          Ударостойкий
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Вход пост. ток 9~12 В; 110-240 В, 50/60 Гц
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          AY5507 тонкий пульт ДУ
          Кабели
          Кабели: А/В x1, S-video x1, компонентный видеокабель x1
          руководство пользователя
          16 языков
          Входящие в комплект аксессуары
          • Кабель S-Video
          • Компонентный видеокабель
          • Дорожный футляр

        • Питание

          Срок службы аккумулятора
          До 5 ч
          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор

        • Размеры

          Ширина коробки
          355  мм
          Глубина коробки
          460  мм
          Высота коробки
          308  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          9,0  кг
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина упаковки
          336  мм
          Глубина упаковки
          145  мм
          Высота упаковки
          282  мм
          Ширина продукта
          270  мм
          Глубина продукта
          188  мм
          Высота продукта
          32  мм
          Вес продукта
          1,3  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Дорожная сумка
        • Автокомплект
        • Адаптер
        • Пульт ДУ
        • Видеокабель
        • Кабель S-Video

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