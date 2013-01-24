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    Портативный проигрыватель DVD

    PET1035/00
    Общая оценка / 5
    • Поворачивающийся экран, удобство просмотра Поворачивающийся экран, удобство просмотра Поворачивающийся экран, удобство просмотра
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      Портативный проигрыватель DVD

      PET1035/00
      Общая оценка / 5

      Поворачивающийся экран, удобство просмотра

      Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1030 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Поворачивающийся экран, удобство просмотра

      Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1030 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

      Поворачивающийся экран, удобство просмотра

      Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1030 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Поворачивающийся экран, удобство просмотра

      Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1030 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Поворачивающийся экран, удобство просмотра

        с встроенным ТВ ресивером

        • 25,9 см (10,2") широкофор. ЖКД
        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

        Поддерживается DVB-T для бесплатного вещания цифровых теле- и радиоканалов

        Поддерживается DVB-T для бесплатного вещания цифровых теле- и радиоканалов

        Увеличьте удовольствие от развлечений и насладитесь программами цифровых каналов, совершенно бесплатно. С DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), можно получать бесплатные цифровые теле- и радиопрограммы в Европе. Сигнал остается цифровым без промежуточных аналоговых этапов, что сохраняет самое высокое качество изображения.

        ЖК-дисплей TFT высокого разрешения с диагональю 10,2" для удобного просмотра

        ЖК-дисплей TFT высокого разрешения с диагональю 10,2" для удобного просмотра

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        До 4-х часов воспроизведения фильмов с аккумулятором*

        До 4-х часов воспроизведения фильмов с аккумулятором*

        Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу в автономном режиме. Можно смотреть фильмы, фотографии и прослушивать музыку в течение 4 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто подключить адаптер к источнику питания.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        Слот для USB и карт памяти SD для музыки и фото

        Слот для USB и карт памяти SD для музыки и фото

        Благодаря универсальной возможности переноса файлов, доступ через слот USB и слот карт памяти SD к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.

        В комплект входит сумка для переноски

        В комплект входит сумка для переноски

        Сумка для переноски гарантирует защиту в дороге.

        Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения

        К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве Портативных плееров DVD, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Диагональ экрана (в дюймах)
          10,2  дюйма
          Разрешение
          800(ш)x480(В)x3 (RGB)
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          222,0X133,2 мм
          Шаг пикселей
          0,1905(ш) x 0,1905(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • WMA
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Форматы сжатия
          • MPEG4
          • Формат Divx

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          • WMA
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Скорость передачи данных для WMA
          32–192 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники
          А/В вход
          Композитный (CVBS) x1
          Аудиовыход — цифровой
          Коаксиальный (cinch)
          Другие подключения
          • Выход S-Video
          • Комп. видеовыход, с ч/строчной разв.

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          Наземное DVB *

        • Декодирование видеосигнала

          Формат изображения
          • 16:9
          • 4:3
          • Формат 4:3 Letterbox
          Прием-демодуляция
          • COFDM 2K/8K
          • Совместимость со стандартом MPEG-2 DVB
          • Сеть: MFN/SFN
          • QPSK

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Вход пост. ток 9 В; 110-240 В, 50/60 Гц
          Кабели
          Кабели: А/В x1, S-video x1, компонентный видеокабель x1
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          Компактный пульт ДУ AY5506
          руководство пользователя
          16 языков
          Входящие в комплект аксессуары
          • Антенна
          • Дорожный футляр

        • Размеры

          Ширина продукта
          270  мм
          Глубина продукта
          188  мм
          Высота продукта
          32  мм
          Вес продукта
          1,5  кг
          Ширина упаковки
          336  мм
          Глубина упаковки
          145  мм
          Высота упаковки
          282  мм
          Ширина коробки
          297  мм
          Глубина коробки
          450  мм
          Высота коробки
          361  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          9,7  кг
          Тип упаковки
          D-бокс

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Адаптер
        • Дорожная сумка
        • Автокомплект
        • Антенна
        • Кабель S-Video

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