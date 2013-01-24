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DVD развлечения у вас на ладони
Это DVD-устройство для развлечений, которое помещается на ладони, имеет 8,9 см (3,5") дисплей TFT и дает кристально четкое изображение. Закругленной формы, компактный PET320 оснащен встроенными стереодинамиками, которые обеспечивают великолепный звук, а также встроенной подставкой для удобства просмотра.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
DVD развлечения у вас на ладони
Это DVD-устройство для развлечений, которое помещается на ладони, имеет 8,9 см (3,5") дисплей TFT и дает кристально четкое изображение. Закругленной формы, компактный PET320 оснащен встроенными стереодинамиками, которые обеспечивают великолепный звук, а также встроенной подставкой для удобства просмотра.
DVD развлечения у вас на ладони
Это DVD-устройство для развлечений, которое помещается на ладони, имеет 8,9 см (3,5") дисплей TFT и дает кристально четкое изображение. Закругленной формы, компактный PET320 оснащен встроенными стереодинамиками, которые обеспечивают великолепный звук, а также встроенной подставкой для удобства просмотра.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
DVD развлечения у вас на ладони
Это DVD-устройство для развлечений, которое помещается на ладони, имеет 8,9 см (3,5") дисплей TFT и дает кристально четкое изображение. Закругленной формы, компактный PET320 оснащен встроенными стереодинамиками, которые обеспечивают великолепный звук, а также встроенной подставкой для удобства просмотра.
Портативный проигрыватель DVD
Цена магазина Philips
Итого:
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Аксессуары
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