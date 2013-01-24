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    Портативный проигрыватель DVD

    PET320/00
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • DVD развлечения у вас на ладони DVD развлечения у вас на ладони DVD развлечения у вас на ладони
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      DVD playback

      Портативный проигрыватель DVD

      PET320/00
      Общая оценка / 5
      2 награды

      DVD развлечения у вас на ладони

      Это DVD-устройство для развлечений, которое помещается на ладони, имеет 8,9 см (3,5") дисплей TFT и дает кристально четкое изображение. Закругленной формы, компактный PET320 оснащен встроенными стереодинамиками, которые обеспечивают великолепный звук, а также встроенной подставкой для удобства просмотра.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      DVD развлечения у вас на ладони

      Это DVD-устройство для развлечений, которое помещается на ладони, имеет 8,9 см (3,5") дисплей TFT и дает кристально четкое изображение. Закругленной формы, компактный PET320 оснащен встроенными стереодинамиками, которые обеспечивают великолепный звук, а также встроенной подставкой для удобства просмотра.

      DVD развлечения у вас на ладони

      Это DVD-устройство для развлечений, которое помещается на ладони, имеет 8,9 см (3,5") дисплей TFT и дает кристально четкое изображение. Закругленной формы, компактный PET320 оснащен встроенными стереодинамиками, которые обеспечивают великолепный звук, а также встроенной подставкой для удобства просмотра.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      DVD развлечения у вас на ладони

      Это DVD-устройство для развлечений, которое помещается на ладони, имеет 8,9 см (3,5") дисплей TFT и дает кристально четкое изображение. Закругленной формы, компактный PET320 оснащен встроенными стереодинамиками, которые обеспечивают великолепный звук, а также встроенной подставкой для удобства просмотра.

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        DVD развлечения у вас на ладони

        3,5" кристально-четкий цифровой дисплей

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Всего несколько кнопок для простого и удобного управления

        Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Диагональ экрана (в дюймах)
          3,5  дюйма
          Разрешение
          320 x 240 пикселей
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          70 x 52,56 мм
          Шаг пикселей
          0,219(Ш) x 0,073(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          500 мВт RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • SVCD
          • Video CD
          • Компакт-диск с изображениями
          • CD-R/CD-RW
          Режимы воспроизведения дисков
          • Экранное меню
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          • WMA
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • MP3-CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • WMA-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Скорость передачи данных для WMA
          32–192 кбит/с

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          5 В
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники

        • Функции управления

          Ударостойкий
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да

        • Аксессуары

          Блок аккумуляторов
          AY4383, литиево-полимерный аккумулятор 3,6 В
          Адаптер переменного/постоянного тока
          AY4113/00 (110-240 В, 50/60 Гц)
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Кабели
          1 x А/В каб.
          руководство пользователя
          Напечатано на 16 языках
          Входящие в комплект аксессуары
          • Дорожный футляр
          • Наушники

        • Размеры

          Глубина коробки
          228  мм
          Высота коробки
          187  мм
          Ширина коробки
          265  мм
          Количество в упаковке
          3
          Глубина упаковки
          169  мм
          Высота упаковки
          84  мм
          Ширина упаковки
          218  мм
          Тип упаковки
          D-бокс
          Глубина продукта
          150  мм
          Высота продукта
          27  мм
          Ширина продукта
          145  мм
          Вес продукта
          0,37  кг

        Что входит в комплект?

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