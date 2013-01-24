Развлечения, путешествующие с вами

Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET702 с 7" ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку в формате MP3 и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время. Узнать обо всех преимуществах