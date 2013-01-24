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    Портативный проигрыватель DVD

    PET702/12
    Общая оценка / 5
    • Развлечения, путешествующие с вами Развлечения, путешествующие с вами Развлечения, путешествующие с вами
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      DVD playback

      Портативный проигрыватель DVD

      PET702/12
      Общая оценка / 5

      Развлечения, путешествующие с вами

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET702 с 7" ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку в формате MP3 и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Развлечения, путешествующие с вами

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET702 с 7" ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку в формате MP3 и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время. Узнать обо всех преимуществах

      Развлечения, путешествующие с вами

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET702 с 7" ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку в формате MP3 и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Развлечения, путешествующие с вами

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET702 с 7" ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку в формате MP3 и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

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        Развлечения, путешествующие с вами

        • 17,8 см (7") широкоформат. ЖКД
        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        DVD-плеер совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного превосходит качество дисков VCD (особенно резкость изображения из-за более высокого разрешения).

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

        Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

        Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

        До 2-х часов работы от аккумулятора*

        До 2-х часов работы от аккумулятора*

        Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Всего несколько кнопок для простого и удобного управления

        Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Шаг пикселей
          0,107(ш)x0,370(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Вход пост. ток 9 В; 110-240 В, 50/60 Гц
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          Плоский пульт ДУ AY5510
          Кабели
          1 x А/В каб.
          руководство пользователя
          16 языков

        • Питание

          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор

        • Размеры

          Ширина коробки
          225  мм
          Глубина коробки
          245  мм
          Высота коробки
          270  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          4,32  кг
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина упаковки
          230  мм
          Глубина упаковки
          68  мм
          Высота упаковки
          245  мм
          Ширина продукта
          197  мм
          Глубина продукта
          153  мм
          Высота продукта
          37  мм
          Вес продукта
          0,71  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер
        • А/В кабель
        • Автокомплект
        • Пульт ДУ

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