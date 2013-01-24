  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Портативный проигрыватель DVD

    PET706/00
    Общая оценка / 5
    • Смотрите фильмы на DVD во время поездок Смотрите фильмы на DVD во время поездок Смотрите фильмы на DVD во время поездок
      -{discount-value}
      DVD playback

      Портативный проигрыватель DVD

      PET706/00
      Общая оценка / 5

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и погрузитесь в просмотр фильма в дороге на плеере PET706 с 17,8 см (7") ЖК TFT-дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и погрузитесь в просмотр фильма в дороге на плеере PET706 с 17,8 см (7") ЖК TFT-дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и погрузитесь в просмотр фильма в дороге на плеере PET706 с 17,8 см (7") ЖК TFT-дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и погрузитесь в просмотр фильма в дороге на плеере PET706 с 17,8 см (7") ЖК TFT-дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

      Похожие продукты

      Смотреть все DVD-плеер

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Смотрите фильмы на DVD во время поездок

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        До 2-х часов работы от аккумулятора*

        До 2-х часов работы от аккумулятора*

        Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!

        Автомобильный адаптер и тонкий пульт ДУ

        Этот переносной DVD плеер поставляется с автомобильным адаптером питания и тонким пультом ДУ. Подключите адаптер к прикуривателю, чтобы зарядить плеер во время поездки. Не нужно беспокоиться о том, что аккумулятор разрядится в процессе просмотра или игры. Пульт ДУ размером с кредитную карту идеален для путешествий и занимает очень мало места.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Шаг пикселей
          0,107(ш)x0,370(В) мм
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Время отклика (типич.)
          30  мс
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2
          Аудиовыход — цифровой
          Коаксиальный (cinch)
          А/В вход
          Композитный (CVBS) x1
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          Вход постоянного тока
          9 В

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          AY4117/00 (110-240 В, 50/60 Гц)
          Блок аккумуляторов
          AY4389 литиево-ионные аккумуляторы 7,4 В
          Кабели
          1 x А/В каб.
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          RC810 (размер "кредитная карта", 38 кнопок)
          руководство пользователя
          Напечатано на 16 языках

        • Размеры

          Глубина коробки
          410  мм
          Высота коробки
          235  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          4,8  кг
          Ширина коробки
          260  мм
          Глубина упаковки
          215  мм
          Высота упаковки
          242  мм
          Ширина упаковки
          130  мм
          Глубина продукта
          163  мм
          Высота продукта
          39  мм
          Вес продукта
          0,82  кг
          Ширина продукта
          193  мм
          Тип упаковки
          D-бокс

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Блок аккумуляторов
        • Адаптер
        • Автокомплект
        • А/В кабель

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться