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    Портативный проигрыватель DVD

    PET708/98
    Общая оценка / 5
    • Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов
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      DVD playback

      Портативный проигрыватель DVD

      PET708/98
      Общая оценка / 5

      Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

      Плеер Philips PET708 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями понравится вам в поездке вдвое больше! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG. Плеер идеально подходит для использования в машине. Поставляется с креплением в салоне автомобиля.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

      Плеер Philips PET708 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями понравится вам в поездке вдвое больше! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG. Плеер идеально подходит для использования в машине. Поставляется с креплением в салоне автомобиля.

      Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

      Плеер Philips PET708 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями понравится вам в поездке вдвое больше! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG. Плеер идеально подходит для использования в машине. Поставляется с креплением в салоне автомобиля.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

      Плеер Philips PET708 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями понравится вам в поездке вдвое больше! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG. Плеер идеально подходит для использования в машине. Поставляется с креплением в салоне автомобиля.

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

        со вторым ЖК TFT дисплеем

        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        DVD-плеер совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного превосходит качество дисков VCD (особенно резкость изображения из-за более высокого разрешения).

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

        Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

        Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

        Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения с портативного проигрывателя DVD. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко насладиться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Почему бы не взять портативный проигрыватель DVD с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный проигрыватель DVD с собой, оставив в машине только крепление.

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        До 2,5 часов работы от аккумулятора

        Встроенный компактный аккумулятор обеспечивает длительную работу. До 2,5 часов непрерывного просмотра фильма от одной зарядки.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Шаг пикселей
          0,107(ш)x0,370(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9~12 В
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2
          Аудиовыход — цифровой
          Коаксиальный (cinch)

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          AY4130/00 (110-240 В, 50/60 Гц)
          Блок аккумуляторов
          AY4392 (литиево-ионные аккумуляторы 7,4 В постоянного тока)
          Кабели
          1 x А/В-кабель, 1 x кабель питания
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          RC810 (размер "кредитная карта", 38 кнопок)
          руководство пользователя
          Английский/французский/испанский/португальский
          Шнур питания
          1 шт.
          Второй ЖК-дисплей
          7" ЖК TFT дисплей x 1 шт.
          Крепление для салона автомобиля
          2 шт.

        • Размеры

          Ширина коробки
          480  мм
          Глубина коробки
          300  мм
          Высота коробки
          280  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          9,1  кг
          Ширина упаковки
          285  мм
          Глубина упаковки
          155  мм
          Высота упаковки
          255  мм
          Ширина продукта
          202  мм
          Глубина продукта
          149  мм
          Высота продукта
          40  мм
          Тип упаковки
          D-бокс
          Вес продукта
          0,86  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Крепление для салона автомобиля
        • Пульт ДУ
        • Батарея
        • Адаптер
        • Автокомплект
        • А/В кабель

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