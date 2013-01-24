Другие продукты в комплекте
- Крепление для салона автомобиля
- Пульт ДУ
- Батарея
- Адаптер
- Автокомплект
- А/В кабель
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов
Плеер Philips PET708 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями понравится вам в поездке вдвое больше! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG. Плеер идеально подходит для использования в машине. Поставляется с креплением в салоне автомобиля.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов
Плеер Philips PET708 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями понравится вам в поездке вдвое больше! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG. Плеер идеально подходит для использования в машине. Поставляется с креплением в салоне автомобиля.
Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов
Плеер Philips PET708 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями понравится вам в поездке вдвое больше! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG. Плеер идеально подходит для использования в машине. Поставляется с креплением в салоне автомобиля.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов
Плеер Philips PET708 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями понравится вам в поездке вдвое больше! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG. Плеер идеально подходит для использования в машине. Поставляется с креплением в салоне автомобиля.
Портативный проигрыватель DVD
Цена магазина Philips
Итого:
DVD-плеер совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного превосходит качество дисков VCD (особенно резкость изображения из-за более высокого разрешения).
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.
Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.
Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения с портативного проигрывателя DVD. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко насладиться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.
Почему бы не взять портативный проигрыватель DVD с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный проигрыватель DVD с собой, оставив в машине только крепление.
Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Встроенный компактный аккумулятор обеспечивает длительную работу. До 2,5 часов непрерывного просмотра фильма от одной зарядки.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Размеры