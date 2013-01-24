Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

Плеер Philips PET708 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями понравится вам в поездке вдвое больше! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов на DVD и фотографий формата JPEG. Плеер идеально подходит для использования в машине. Поставляется с креплением в салоне автомобиля.