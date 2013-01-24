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    Портативный DVD-плеер

    PET712/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX® Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX® Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX®
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      DVD playback

      Портативный DVD-плеер

      PET712/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX®

      Благодаря PET712 вы можете смотреть фильмы DVD и DivX®, слушать музыку MP3/-CD или смотреть цифровые фотографии, и все в комфорте вашего автомобиля. А благодаря двойным TFT ЖК-экранам вы можете поделиться развлечениями и удобством этого портативного DVD-плеера. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX®

      Благодаря PET712 вы можете смотреть фильмы DVD и DivX®, слушать музыку MP3/-CD или смотреть цифровые фотографии, и все в комфорте вашего автомобиля. А благодаря двойным TFT ЖК-экранам вы можете поделиться развлечениями и удобством этого портативного DVD-плеера. Узнать обо всех преимуществах

      Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX®

      Благодаря PET712 вы можете смотреть фильмы DVD и DivX®, слушать музыку MP3/-CD или смотреть цифровые фотографии, и все в комфорте вашего автомобиля. А благодаря двойным TFT ЖК-экранам вы можете поделиться развлечениями и удобством этого портативного DVD-плеера. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX®

      Благодаря PET712 вы можете смотреть фильмы DVD и DivX®, слушать музыку MP3/-CD или смотреть цифровые фотографии, и все в комфорте вашего автомобиля. А благодаря двойным TFT ЖК-экранам вы можете поделиться развлечениями и удобством этого портативного DVD-плеера. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный DVD-плеер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX®

        со вторым ЖК TFT дисплеем

        • 17,8 см (7") двойной ЖКД
        Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

        Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

        Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения с портативного DVD-плеера. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко насладиться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

        Чехол для установки в автомобиле в комплекте

        Чехол для установки в автомобиле в комплекте

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Всего несколько кнопок для простого и удобного управления

        Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Шаг пикселей
          0,107(ш)x0,370(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные АС)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. АС)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          12 В
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1

        • Функции управления

          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Вход пост. тока 12 В (110-240 В, 50/60 Гц)
          Кабели
          1 x А/В-кабель, 1 x кабель питания
          Автокомплект
          AY4196 (адаптер питания от прикуривателя, 12 В постоянного тока)
          Пульт ДУ
          Плоский пульт ДУ AY5513
          руководство пользователя
          16 языков
          Шнур питания
          1 шт.
          Второй ЖК-дисплей
          7" ЖК TFT дисплей x 2 шт.
          Входящие в комплект аксессуары
          Дорожный футляр

        • Размеры

          Ширина коробки
          375  мм
          Высота коробки
          275  мм
          Глубина коробки
          385  мм
          Вес коробки
          8,99  кг
          Количество в упаковке
          3
          Ширина упаковки
          362  мм
          Глубина упаковки
          120  мм
          Высота упаковки
          240  мм
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина продукта
          157  мм
          Глубина продукта
          151  мм
          Высота продукта
          32  мм
          Вес продукта
          1,21  кг

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