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Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX®
Благодаря PET712 вы можете смотреть фильмы DVD и DivX®, слушать музыку MP3/-CD или смотреть цифровые фотографии, и все в комфорте вашего автомобиля. А благодаря двойным TFT ЖК-экранам вы можете поделиться развлечениями и удобством этого портативного DVD-плеера. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX®
Благодаря PET712 вы можете смотреть фильмы DVD и DivX®, слушать музыку MP3/-CD или смотреть цифровые фотографии, и все в комфорте вашего автомобиля. А благодаря двойным TFT ЖК-экранам вы можете поделиться развлечениями и удобством этого портативного DVD-плеера. Узнать обо всех преимуществах
Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX®
Благодаря PET712 вы можете смотреть фильмы DVD и DivX®, слушать музыку MP3/-CD или смотреть цифровые фотографии, и все в комфорте вашего автомобиля. А благодаря двойным TFT ЖК-экранам вы можете поделиться развлечениями и удобством этого портативного DVD-плеера. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удвойте удовольствие от фильмов DVD и DivX®
Благодаря PET712 вы можете смотреть фильмы DVD и DivX®, слушать музыку MP3/-CD или смотреть цифровые фотографии, и все в комфорте вашего автомобиля. А благодаря двойным TFT ЖК-экранам вы можете поделиться развлечениями и удобством этого портативного DVD-плеера. Узнать обо всех преимуществах
Портативный DVD-плеер
Цена магазина Philips
Итого:
Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения с портативного DVD-плеера. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко насладиться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.
Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.
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Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Аксессуары
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