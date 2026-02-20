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Руководство пользователя
Все (2)
Как регулировать уровень громкости с помощью пульта ДУ?
Объем памяти плеера меньше заявленного. Что это значит?
Нет звука
Что такое "WPS"? Каковы требования для использования?
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