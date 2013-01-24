17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.