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Фильмы, которые всегда с вами
Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET721D с ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7” не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильмы, которые всегда с вами
Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET721D с ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7” не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD. Узнать обо всех преимуществах
Фильмы, которые всегда с вами
Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET721D с ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7” не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильмы, которые всегда с вами
Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET721D с ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7” не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
В комплекте поставляются дополнительные принадлежности для удобства использования в автомобиле. С помощью автомобильного адаптера можно подключить проигрыватель к автомобильному зарядному устройству. Установить портативный проигрыватель в автомобиле теперь просто, как никогда.
С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.
Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!
Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Питание
Размеры
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