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    Портативный проигрыватель DVD

    PET723/12
    Общая оценка / 5
    • Плоский планшетный дизайн Плоский планшетный дизайн Плоский планшетный дизайн
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      DVD playback

      Портативный проигрыватель DVD

      PET723/12
      Общая оценка / 5

      Плоский планшетный дизайн

      Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Плоский планшетный дизайн

      Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах

      Плоский планшетный дизайн

      Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Плоский планшетный дизайн

      Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Плоский планшетный дизайн

        со слотом карты SD и поддержкой воспроизведения DviX®

        • 17,8 см (7") широкоформат. ЖКД
        • Воспроизведение DivX
        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

        Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

        Смотрите фотографии прямо с карт памяти, дисков DVD и CD

        Смотрите фотографии прямо с карт памяти, дисков DVD и CD

        Сохраняйте любимые фотографии на CD или DVD-дисках, карте памяти или на запоминающем устройстве USB и просматривайте их в формате слайд-шоу с помощью проигрывателя Philips. Благодаря исчерпывающей возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии. Просто вставьте диск, карту памяти или запоминающее устройство USB в проигрыватель, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на устройство. Теперь приятные моменты можно оживить в любое время и наслаждаться ими вместе с семьей и друзьями!

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        До 2-х часов работы от аккумулятора*

        До 2-х часов работы от аккумулятора*

        Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

        Воспроизведение слайд-шоу, отдельных фотографий или миниатюр

        Воспроизведение слайд-шоу, отдельных фотографий или миниатюр

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Всего несколько кнопок для простого и удобного управления

        Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Яркость
          200  кд/м²
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Шаг пикселей
          0,107(ш)x0,370(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
          Да

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Вход пост. ток 9 В; 110-240 В, 50/60 Гц
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          Плоский пульт ДУ AY5510
          Кабели
          1 x А/В каб.
          руководство пользователя
          16 языков

        • Питание

          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор

        • Размеры

          Ширина коробки
          227  мм
          Глубина коробки
          260  мм
          Высота коробки
          272  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          4,6  кг
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина упаковки
          248  мм
          Глубина упаковки
          70  мм
          Высота упаковки
          245  мм
          Ширина продукта
          210  мм
          Глубина продукта
          158  мм
          Высота продукта
          39,5  мм
          Вес продукта
          1  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер
        • А/В кабель
        • Автокомплект
        • Пульт ДУ

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