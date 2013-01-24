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Плоский планшетный дизайн
Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Плоский планшетный дизайн
Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах
Плоский планшетный дизайн
Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Плоский планшетный дизайн
Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах
Портативный проигрыватель DVD
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.
Сохраняйте любимые фотографии на CD или DVD-дисках, карте памяти или на запоминающем устройстве USB и просматривайте их в формате слайд-шоу с помощью проигрывателя Philips. Благодаря исчерпывающей возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии. Просто вставьте диск, карту памяти или запоминающее устройство USB в проигрыватель, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на устройство. Теперь приятные моменты можно оживить в любое время и наслаждаться ими вместе с семьей и друзьями!
Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Питание
Размеры