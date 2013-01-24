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    Портативный проигрыватель DVD

    PET731/05
    Общая оценка / 5
    • Фильмы на DVD и DivX® в поездке Фильмы на DVD и DivX® в поездке Фильмы на DVD и DivX® в поездке
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      Портативный проигрыватель DVD

      PET731/05
      Общая оценка / 5

      Фильмы на DVD и DivX® в поездке

      Смотрите фильмы на DVD на цветном 7-дюймовом ЖК-дисплее Philips PET731 с улучшенным качеством, благодаря гарантии качества Philips Zero Bright Dot™. Наслаждайтесь фильмами DivX®, MPEG4 и музыкой MP3/WMA-CD в дороге. Поставляется со слотом для карт SD и компонентным видеовыходом. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Фильмы на DVD и DivX® в поездке

      Смотрите фильмы на DVD на цветном 7-дюймовом ЖК-дисплее Philips PET731 с улучшенным качеством, благодаря гарантии качества Philips Zero Bright Dot™. Наслаждайтесь фильмами DivX®, MPEG4 и музыкой MP3/WMA-CD в дороге. Поставляется со слотом для карт SD и компонентным видеовыходом. Узнать обо всех преимуществах

      Фильмы на DVD и DivX® в поездке

      Смотрите фильмы на DVD на цветном 7-дюймовом ЖК-дисплее Philips PET731 с улучшенным качеством, благодаря гарантии качества Philips Zero Bright Dot™. Наслаждайтесь фильмами DivX®, MPEG4 и музыкой MP3/WMA-CD в дороге. Поставляется со слотом для карт SD и компонентным видеовыходом. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный проигрыватель DVD

      Фильмы на DVD и DivX® в поездке

      Смотрите фильмы на DVD на цветном 7-дюймовом ЖК-дисплее Philips PET731 с улучшенным качеством, благодаря гарантии качества Philips Zero Bright Dot™. Наслаждайтесь фильмами DivX®, MPEG4 и музыкой MP3/WMA-CD в дороге. Поставляется со слотом для карт SD и компонентным видеовыходом. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

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        Фильмы на DVD и DivX® в поездке

        с приспособлением для установки в салоне автомобиля и слотом карт SD

        • 17,8 см (7") широкоформат. ЖКД
        • Воспроизведение DivX
        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Почему бы не взять портативный проигрыватель DVD с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный проигрыватель DVD с собой, оставив в машине только крепление.

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!

        Слот для карт SD/MMC для дополнительной мультимедийной поддержки

        Слот для карт SD/MMC для дополнительной мультимедийной поддержки

        Смотрите и показывайте свои видеоклипы, фотографии и музыку - все просто и быстро. Для дополнительного удобства плеер оснащен слотом для карт памяти SD/MMC. Просто вставьте карту памяти в слот на боковой панели плеера и получите доступ к хранящимся на ней мультимедийным файлам.

        До 4-х часов воспроизведения фильмов с аккумулятором*

        До 4-х часов воспроизведения фильмов с аккумулятором*

        Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу в автономном режиме. Можно смотреть фильмы, фотографии и прослушивать музыку в течение 4 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто подключить адаптер к источнику питания.

        Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения

        К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве Портативных плееров DVD, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Шаг пикселей
          0,107(ш)x0,370(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • SVCD
          • Video CD
          • CD
          • CD-R/CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA
          • Компакт-диск с изображениями
          Режимы воспроизведения дисков
          • Экранное меню
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          • WMA
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • MP3-CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • WMA-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Скорость передачи данных для WMA
          32–192 кбит/с

        • Подключения

          Аудиовыход — цифровой
          Коаксиальный (cinch)
          Вход постоянного тока
          9~12 В
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2
          Другие подключения
          Комп. видеовыход, с ч/строчной разв.
          Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
          Слот карты SD

        • Функции управления

          Ударостойкий
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          AY4112/00 (110-240 В, 50/60 Гц)
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          AY5507 тонкий пульт ДУ
          Кабели
          1 x А/В каб.
          руководство пользователя
          Английский
          Крепление для салона автомобиля
          1 шт.

        • Питание

          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор

        • Размеры

          Глубина коробки
          265  мм
          Высота коробки
          255  мм
          Ширина коробки
          430  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          9,1  кг
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина упаковки
          250  мм
          Глубина упаковки
          138  мм
          Высота упаковки
          228  мм
          Глубина продукта
          170  мм
          Высота продукта
          33  мм
          Ширина продукта
          193  мм
          Вес продукта
          0,85  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Крепление для салона автомобиля
        • Пульт ДУ
        • Адаптер
        • А/В кабель
        • Автокомплект
        • Видеокабель

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            • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
            • Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
            • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

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