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- Автокомплект
- Адаптер
- Короткий А/В кабель (гнездо)
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Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке
Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Проигрыватель PET7402D от Philips с двумя 7" ЖК-дисплеями TFT подарит вам в поездке незабываемое удовольствие от фильмов в форматах DVD/DivX®, музыки и фотографий. Он легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке
Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Проигрыватель PET7402D от Philips с двумя 7" ЖК-дисплеями TFT подарит вам в поездке незабываемое удовольствие от фильмов в форматах DVD/DivX®, музыки и фотографий. Он легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах
Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке
Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Проигрыватель PET7402D от Philips с двумя 7" ЖК-дисплеями TFT подарит вам в поездке незабываемое удовольствие от фильмов в форматах DVD/DivX®, музыки и фотографий. Он легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке
Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Проигрыватель PET7402D от Philips с двумя 7" ЖК-дисплеями TFT подарит вам в поездке незабываемое удовольствие от фильмов в форматах DVD/DivX®, музыки и фотографий. Он легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах
Портативный DVD-плеер
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
В комплекте поставляются дополнительные принадлежности для удобства использования в автомобиле. С помощью автомобильного адаптера можно подключить портативный DVD-плеер к автомобильному зарядному устройству, а для монтажа проигрывателя на подголовник предусмотрено специальное крепление. Установить портативный проигрыватель в автомобиле теперь просто, как никогда.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!
Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.
Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.
Поддержка DivX® обеспечивает возможность просмотра видеоматериала, закодированного в DivX®. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и DVD-R.
Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения с портативного DVD-плеера. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко насладиться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.
Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips . Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Аксессуары
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