Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке

Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Проигрыватель PET7402D от Philips с двумя 7" ЖК-дисплеями TFT подарит вам в поездке незабываемое удовольствие от фильмов в форматах DVD/DivX®, музыки и фотографий. Он легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах