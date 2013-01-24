  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Портативный DVD-плеер

    PET7402D/12
    Общая оценка / 5
    • Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке
      -{discount-value}
      DVD playback

      Портативный DVD-плеер

      PET7402D/12
      Общая оценка / 5

      Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке

      Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Проигрыватель PET7402D от Philips с двумя 7" ЖК-дисплеями TFT подарит вам в поездке незабываемое удовольствие от фильмов в форматах DVD/DivX®, музыки и фотографий. Он легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке

      Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Проигрыватель PET7402D от Philips с двумя 7" ЖК-дисплеями TFT подарит вам в поездке незабываемое удовольствие от фильмов в форматах DVD/DivX®, музыки и фотографий. Он легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах

      Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке

      Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Проигрыватель PET7402D от Philips с двумя 7" ЖК-дисплеями TFT подарит вам в поездке незабываемое удовольствие от фильмов в форматах DVD/DivX®, музыки и фотографий. Он легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке

      Смотрите фильмы и слушайте музыку в машине! Проигрыватель PET7402D от Philips с двумя 7" ЖК-дисплеями TFT подарит вам в поездке незабываемое удовольствие от фильмов в форматах DVD/DivX®, музыки и фотографий. Он легко устанавливается и идеально подходит для использования в машине. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все DVD-плеер

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Портативный DVD-плеер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Двойное удовольствие от просмотра фильмов в поездке

        благодаря двум широкоэкранным ЖК-дисплеям

        • 17,8 см (7") ЖКД
        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

        Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

        Встроенные стерео АС

        Встроенные стерео АС

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Автомобильный адаптер и крепление для салона

        Автомобильный адаптер и крепление для салона

        В комплекте поставляются дополнительные принадлежности для удобства использования в автомобиле. С помощью автомобильного адаптера можно подключить портативный DVD-плеер к автомобильному зарядному устройству, а для монтажа проигрывателя на подголовник предусмотрено специальное крепление. Установить портативный проигрыватель в автомобиле теперь просто, как никогда.

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        Поддержка DivX® обеспечивает возможность просмотра видеоматериала, закодированного в DivX®. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и DVD-R.

        Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

        Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

        Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения с портативного DVD-плеера. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко насладиться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.

        Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

        Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips . Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Яркость
          120  кд/м²
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Коэфф. контрастности (типич.)
          200:1
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные АС)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. АС)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Увеличить
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В, 1 А
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1

        • Функции управления

          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Вход пост. ток 9 В (110-240 В, 50/60 Гц)
          Кабели
          1 x А/В каб.
          Автокомплект
          автомобильное зарядное устройство, крепления для монтажа на подголовнике, 2 шт.
          руководство пользователя
          На нескольких языках
          Второй ЖК-дисплей
          7" ЖК-дисплей TFT (PAC134), 1 шт.

        • Размеры

          Ширина коробки
          225  мм
          Глубина коробки
          370  мм
          Высота коробки
          305  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          7,65  кг
          Ширина упаковки
          360  мм
          Глубина упаковки
          70  мм
          Высота упаковки
          295  мм
          Ширина продукта
          199  мм
          Глубина продукта
          153  мм
          Высота продукта
          38  мм
          Тип упаковки
          D-бокс
          Вес продукта
          1  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Автокомплект
        • Адаптер
        • Короткий А/В кабель (гнездо)

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться