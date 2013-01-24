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    Портативный проигрыватель DVD

    PET742/58
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Больше времени для просмотра фильмов в поездках Больше времени для просмотра фильмов в поездках Больше времени для просмотра фильмов в поездках
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      DVD playback

      Портативный проигрыватель DVD

      PET742/58
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Больше времени для просмотра фильмов в поездках

      Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Портативный проигрыватель DVD

      Больше времени для просмотра фильмов в поездках

      Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.

      Больше времени для просмотра фильмов в поездках

      Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Портативный проигрыватель DVD

      Больше времени для просмотра фильмов в поездках

      Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

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        Больше времени для просмотра фильмов в поездках

        До 5 часов работы от аккумулятора*

        До 5 часов работы от аккумулятора*

        Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 5 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.

        Встроенные стерео АС

        Встроенные стерео АС

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Удобный чехол для установки в салоне автомобиля

        Удобный чехол для установки в салоне автомобиля

        Установите портативный проигрыватель DVD на подголовник сидения автомобиля для удобства просмотра фильмов на DVD-дисках в поездках.

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        Поддержка DivX® обеспечивает возможность просмотра видеоматериала, закодированного в DivX®. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и DVD-R.

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Портативный проигрыватель DVD Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

        Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

        Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

        Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

        7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель для удобства просмотра

        7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель для удобства просмотра

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Яркость
          120  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          RMS 5 мВ (наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • PAL
          • NTSC
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В, 1 А
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 1
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Постоянный ток 9 В; 1 А, 110-240 В, 50/60 Гц
          Кабели
          1 x А/В каб.
          Пульт ДУ
          Плоский пульт ДУ AY5521
          руководство пользователя
          Многоязычное
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В

        • Питание

          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор
          Срок службы аккумулятора
          До 5 часов*

        • Размеры

          Ширина коробки
          225  мм
          Глубина коробки
          245  мм
          Высота коробки
          270  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          3,9  кг
          Ширина упаковки
          233  мм
          Глубина упаковки
          70  мм
          Высота упаковки
          251  мм
          Ширина продукта
          195  мм
          Глубина продукта
          153  мм
          Высота продукта
          39  мм
          Тип упаковки
          D-бокс
          Вес продукта
          0,77  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Чехол для установки в салоне автомобиля
        • Автокомплект
        • Пульт ДУ
        • Адаптер
        • Короткий А/В кабель (гнездо)

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            • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
            • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
            • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
            • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.

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