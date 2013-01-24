Больше времени для просмотра фильмов в поездках

Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.