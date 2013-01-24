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    Портативный DVD-плеер

    PET744/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Превосходное качество изображения Превосходное качество изображения Превосходное качество изображения
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      Портативный DVD-плеер

      PET744/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Превосходное качество изображения

      Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Портативный DVD-плеер

      Превосходное качество изображения

      Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах

      Превосходное качество изображения

      Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Портативный DVD-плеер

      Превосходное качество изображения

      Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный DVD-плеер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Превосходное качество изображения

        благодаря ЖК-дисплею с цветопередачей 16,7 миллиона цветов

        • 17,8 см (7") широкоформат. ЖКД
        17,8 см (7") ЖК-дисплей с высокой плотностью пикселей (800x480 пикселей)

        17,8 см (7") ЖК-дисплей с высокой плотностью пикселей (800x480 пикселей)

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости (800x480 пикселей) изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре любимых фотографий, фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.

        Показ фото и слайд–шоу

        Показ фото и слайд–шоу

        Просто вставьте диск или карту памяти в плеер, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на экран устройства.

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

        Слот для карты памяти SD/SDHC для воспроизведения видеозаписей, музыки и фотографий

        Слот для карты памяти SD/SDHC для воспроизведения видеозаписей, музыки и фотографий

        Смотрите и показывайте свои видеоклипы, фотографии и музыку — все просто и быстро. Для дополнительного удобства проигрыватель оснащен слотом для карт памяти SD/SDHC. Просто вставьте карту памяти в слот на боковой панели проигрывателя и получите доступ к хранящимся на ней мультимедийным файлам, наслаждаясь любимой музыкой, фотографиями и фильмами в любом месте.

        Наслаждайтесь 6-часовым непрерывным просмотром*

        Наслаждайтесь 6-часовым непрерывным просмотром*

        Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и слушать музыку в течение 6 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

        Смотрите фотографии прямо с карт памяти, дисков DVD и CD

        Смотрите фотографии прямо с карт памяти, дисков DVD и CD

        Сохраняйте любимые фотографии на CD или DVD-дисках, карте памяти или на запоминающем устройстве USB и просматривайте их в формате слайд-шоу с помощью проигрывателя Philips. Благодаря исчерпывающей возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии. Просто вставьте диск, карту памяти или запоминающее устройство USB в проигрыватель, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на устройство. Теперь приятные моменты можно оживить в любое время и наслаждаться ими вместе с семьей и друзьями!

        Экран с поворотом на 180 градусов для удобства просмотра

        Экран с поворотом на 180 градусов для удобства просмотра

        Экран проигрывателя поворачивается на 180 градусов, поэтому вы можете выбрать оптимальный угол просмотра. Регулируйте положение экрана по вертикали и по горизонтали, чтобы уменьшить блики и выбрать оптимальный угол.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

        Почему бы не взять портативный DVD-плеер с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD-плеер с собой, оставив в машине только крепление.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          800(ш)x480(В)x3 (RGB)
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          600 мВт RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          RMS 5 мВ (наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные АС)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          • WMA
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Увеличить
          Система воспроизведения видеодисков
          • PAL
          • NTSC
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          • WMA
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Скорость передачи данных для WMA
          32–192 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          • WMA-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В, 1,5 A
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          9 В постоянного тока, 1,5 А, 110-240 В, 50/60 Гц
          Кабели
          1 x А/В каб.
          Пульт ДУ
          Плоский пульт ДУ AY5509
          руководство пользователя
          На нескольких языках
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Крепление для салона автомобиля
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор
          Срок службы аккумулятора
          До 6 часов*

        • Размеры

          Ширина коробки
          225  мм
          Глубина коробки
          265  мм
          Высота коробки
          243  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          4,12  кг
          Ширина упаковки
          235  мм
          Глубина упаковки
          70  мм
          Высота упаковки
          255  мм
          Ширина продукта
          197  мм
          Глубина продукта
          166  мм
          Высота продукта
          31  мм
          Тип упаковки
          D-бокс
          Вес продукта
          0,83  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Крепление для салона автомобиля
        • Автокомплект
        • Адаптер
        • Короткий А/В кабель (гнездо)
        • Пульт ДУ

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              • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
              • Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
              • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
              • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
              • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.

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