Другие продукты в комплекте
- Антенна
- Пульт ДУ
- Адаптер
- Автокомплект
- Короткий А/В кабель (гнездо)
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Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,
Портативный DVD-плеер PET745 со встроенным цифровым ТВ-ресивером и ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите программы бесплатного цифрового телевещания, фильмы в форматах DVD/DivX® (до 5 часов в режиме воспроизведения), фотографии JPEG, а также слушайте музыку MP3-CD/CD.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,
Портативный DVD-плеер PET745 со встроенным цифровым ТВ-ресивером и ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите программы бесплатного цифрового телевещания, фильмы в форматах DVD/DivX® (до 5 часов в режиме воспроизведения), фотографии JPEG, а также слушайте музыку MP3-CD/CD.
Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,
Портативный DVD-плеер PET745 со встроенным цифровым ТВ-ресивером и ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите программы бесплатного цифрового телевещания, фильмы в форматах DVD/DivX® (до 5 часов в режиме воспроизведения), фотографии JPEG, а также слушайте музыку MP3-CD/CD.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,
Портативный DVD-плеер PET745 со встроенным цифровым ТВ-ресивером и ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите программы бесплатного цифрового телевещания, фильмы в форматах DVD/DivX® (до 5 часов в режиме воспроизведения), фотографии JPEG, а также слушайте музыку MP3-CD/CD.
Портативный DVD-плеер
Цена магазина Philips
Итого:
Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 5 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.
С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.
Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!
Установка и настройка очень просты. Удобное меню пользователя поможет вам настроить телевизор. Проигрыватель автоматически найдет все телеканалы, доступные в данной местности, и вы сразу сможете начать просмотр.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Тюнер/прием/передача
Декодирование видеосигнала
Аксессуары
Питание
Размеры