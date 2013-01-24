  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Портативный DVD-плеер

    PET745/12
    Общая оценка / 5
    • Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами, Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами, Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,
      -{discount-value}
      DVD playback

      Портативный DVD-плеер

      PET745/12
      Общая оценка / 5

      Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

      Портативный DVD-плеер PET745 со встроенным цифровым ТВ-ресивером и ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите программы бесплатного цифрового телевещания, фильмы в форматах DVD/DivX® (до 5 часов в режиме воспроизведения), фотографии JPEG, а также слушайте музыку MP3-CD/CD.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

      Портативный DVD-плеер PET745 со встроенным цифровым ТВ-ресивером и ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите программы бесплатного цифрового телевещания, фильмы в форматах DVD/DivX® (до 5 часов в режиме воспроизведения), фотографии JPEG, а также слушайте музыку MP3-CD/CD.

      Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

      Портативный DVD-плеер PET745 со встроенным цифровым ТВ-ресивером и ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите программы бесплатного цифрового телевещания, фильмы в форматах DVD/DivX® (до 5 часов в режиме воспроизведения), фотографии JPEG, а также слушайте музыку MP3-CD/CD.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

      Портативный DVD-плеер PET745 со встроенным цифровым ТВ-ресивером и ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите программы бесплатного цифрового телевещания, фильмы в форматах DVD/DivX® (до 5 часов в режиме воспроизведения), фотографии JPEG, а также слушайте музыку MP3-CD/CD.

      Похожие продукты

      Смотреть все DVD-плеер

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Портативный DVD-плеер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

        стоит лишь выполнить простую настройку

        До 5 часов работы от аккумулятора*

        До 5 часов работы от аккумулятора*

        Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 5 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

        Поддержка стандарта DVB-T для приема бесплатного цифрового телевидения

        Поддержка стандарта DVB-T для приема бесплатного цифрового телевидения

        7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель для удобства просмотра

        7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель для удобства просмотра

        Простая установка и автоматический поиск канала

        Установка и настройка очень просты. Удобное меню пользователя поможет вам настроить телевизор. Проигрыватель автоматически найдет все телеканалы, доступные в данной местности, и вы сразу сможете начать просмотр.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Яркость
          150  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные АС)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          RMS 5 мВ (наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные АС)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Масштаб
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          Система воспроизведения видеодисков
          • PAL
          • NTSC
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В, 1 А
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники
          Подключение к телевизору
          Разъем для антенны
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          Наземное DVB *

        • Декодирование видеосигнала

          Формат изображения
          • 16:9
          • 4:3
          Прием-демодуляция
          • COFDM 2K/8K
          • Совместимость со стандартом MPEG-2 DVB
          • Сеть: MFN/SFN
          • QPSK

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Постоянный ток 9 В; 1 А, 110-240 В, 50/60 Гц
          Кабели
          1 x А/В каб.
          Пульт ДУ
          Тонкий пульт ДУ AY5518
          руководство пользователя
          На 16 языках
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Входящие в комплект аксессуары
          Антенна

        • Питание

          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор
          Срок службы аккумулятора
          До 5 часов*

        • Размеры

          Ширина коробки
          225  мм
          Глубина коробки
          245  мм
          Высота коробки
          270  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          4,12  кг
          Ширина упаковки
          235  мм
          Глубина упаковки
          70  мм
          Высота упаковки
          255  мм
          Ширина продукта
          199  мм
          Глубина продукта
          159  мм
          Высота продукта
          41  мм
          Вес продукта
          0,71  кг
          Тип упаковки
          D-бокс

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Антенна
        • Пульт ДУ
        • Адаптер
        • Автокомплект
        • Короткий А/В кабель (гнездо)

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
            • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
            • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
            • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться