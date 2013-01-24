Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

Портативный DVD-плеер PET745 со встроенным цифровым ТВ-ресивером и ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите программы бесплатного цифрового телевещания, фильмы в форматах DVD/DivX® (до 5 часов в режиме воспроизведения), фотографии JPEG, а также слушайте музыку MP3-CD/CD.