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    Портативный DVD-плеер

    PET940/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Фильмы на DVD и DivX® в поездке Фильмы на DVD и DivX® в поездке Фильмы на DVD и DivX® в поездке
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      DVD playback

      Портативный DVD-плеер

      PET940/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Фильмы на DVD и DivX® в поездке

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на 9-дюймовом TFT ЖК-дисплее плеера Philips PET940. Получайте удовольствие от просмотра фильмов DVD, DivX®, MPEG4, а также MP3-CD и CD прямо в дороге. Просматривайте фотографии в формате JPEG в любом месте и в любое время с помощью USB-разъема. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Фильмы на DVD и DivX® в поездке

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на 9-дюймовом TFT ЖК-дисплее плеера Philips PET940. Получайте удовольствие от просмотра фильмов DVD, DivX®, MPEG4, а также MP3-CD и CD прямо в дороге. Просматривайте фотографии в формате JPEG в любом месте и в любое время с помощью USB-разъема. Узнать обо всех преимуществах

      Фильмы на DVD и DivX® в поездке

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на 9-дюймовом TFT ЖК-дисплее плеера Philips PET940. Получайте удовольствие от просмотра фильмов DVD, DivX®, MPEG4, а также MP3-CD и CD прямо в дороге. Просматривайте фотографии в формате JPEG в любом месте и в любое время с помощью USB-разъема. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный DVD-плеер

      Фильмы на DVD и DivX® в поездке

      Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на 9-дюймовом TFT ЖК-дисплее плеера Philips PET940. Получайте удовольствие от просмотра фильмов DVD, DivX®, MPEG4, а также MP3-CD и CD прямо в дороге. Просматривайте фотографии в формате JPEG в любом месте и в любое время с помощью USB-разъема. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный DVD-плеер

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        Итого:

        Фильмы на DVD и DivX® в поездке

        с устройством в элегантном корпусе с крышкой из искусственной кожи

        • 22,9 см (9") широкоформ. ЖКД
        • Воспроизведение DivX
        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

        Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        22,9 см (9") цветной ЖК-дисплей TFT широкоэкранного формата 16:9

        22,9 см (9") цветной ЖК-дисплей TFT широкоэкранного формата 16:9

        Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

        Встроенные качественные стерео АС

        Встроенные качественные стерео АС

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*

        Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*

        Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        Соединение USB для воспроизведения видео, музыки и просмотра фото

        Соединение USB для воспроизведения видео, музыки и просмотра фото

        Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном DVD-плеере Philips и воспроизводите напрямую с USB видео, музыку или фото. Теперь можно поделиться любимыми мгновениями с друзьями и близкими.

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

        Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Всего несколько кнопок для простого и удобного управления

        Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Диагональ экрана (в дюймах)
          9  дюйма
          Разрешение
          640(ш)x234(В)x3(RGB)
          Яркость
          200  кд/м²
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          198,240(Ш)x111,735(В) мм
          Шаг пикселей
          0,10325(Ш)x0,4775(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные АС)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. АС)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          USB
          Да

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Вход пост. ток 9 В; 110-240 В, 50/60 Гц
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          AY5507 тонкий пульт ДУ
          Кабели
          1 x А/В каб.
          руководство пользователя
          Многоязычное

        • Питание

          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор
          Срок службы аккумулятора
          До 3 ч

        • Размеры

          Ширина коробки
          325  мм
          Глубина коробки
          460  мм
          Высота коробки
          250  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          6,31  кг
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина упаковки
          308  мм
          Глубина упаковки
          145  мм
          Высота упаковки
          220  мм
          Ширина продукта
          260  мм
          Глубина продукта
          198  мм
          Высота продукта
          40  мм
          Вес продукта
          1,98  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер
        • А/В кабель
        • Автокомплект
        • Пульт ДУ

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