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    Портативный проигрыватель DVD

    PET946/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами, Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами, Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,
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      DVD playback

      Портативный проигрыватель DVD

      PET946/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

      Портативный DVD-плеер PET946 оснащен встроенным цифровым ТВ-ресивером, благодаря которому можно смотреть программы бесплатного цифрового телевещания на поворотном ЖК-дисплее TFT с диагональю 9". До 5 часов работы в режиме воспроизведения фильмов, музыки и фотографий.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Портативный проигрыватель DVD

      Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

      Портативный DVD-плеер PET946 оснащен встроенным цифровым ТВ-ресивером, благодаря которому можно смотреть программы бесплатного цифрового телевещания на поворотном ЖК-дисплее TFT с диагональю 9". До 5 часов работы в режиме воспроизведения фильмов, музыки и фотографий.

      Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

      Портативный DVD-плеер PET946 оснащен встроенным цифровым ТВ-ресивером, благодаря которому можно смотреть программы бесплатного цифрового телевещания на поворотном ЖК-дисплее TFT с диагональю 9". До 5 часов работы в режиме воспроизведения фильмов, музыки и фотографий.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Портативный проигрыватель DVD

      Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

      Портативный DVD-плеер PET946 оснащен встроенным цифровым ТВ-ресивером, благодаря которому можно смотреть программы бесплатного цифрового телевещания на поворотном ЖК-дисплее TFT с диагональю 9". До 5 часов работы в режиме воспроизведения фильмов, музыки и фотографий.

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

        стоит лишь выполнить простую настройку

        До 5 часов работы от аккумулятора*

        До 5 часов работы от аккумулятора*

        Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 5 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        9" поворотная цветная ЖК-панель для удобства просмотра

        9" поворотная цветная ЖК-панель для удобства просмотра

        Экран плеера поворачивается на 180 градусов, позволяя выбрать оптимальный угол просмотра. Регулируйте положение экрана по вертикали и по горизонтали, чтобы уменьшить блики и выбрать оптимальный угол для просмотра.

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Портативный проигрыватель DVD Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

        Слот для карты памяти SD/SDHC для воспроизведения видеозаписей, музыки и фотографий

        Слот для карты памяти SD/SDHC для воспроизведения видеозаписей, музыки и фотографий

        Смотрите и показывайте свои видеоклипы, фотографии и музыку — все просто и быстро. Для дополнительного удобства проигрыватель оснащен слотом для карт памяти SD/SDHC. Просто вставьте карту памяти в слот на боковой панели проигрывателя и получите доступ к хранящимся на ней мультимедийным файлам, наслаждаясь любимой музыкой, фотографиями и фильмами в любом месте.

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        Поддержка DivX® обеспечивает возможность просмотра видеоматериала, закодированного в DivX®. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и DVD-R.

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Поддержка стандарта DVB-T для приема бесплатного цифрового телевидения

        Поддержка стандарта DVB-T для приема бесплатного цифрового телевидения

        Простая установка и автоматический поиск канала

        Установка и настройка очень просты. Удобное меню пользователя поможет вам настроить телевизор. Проигрыватель автоматически найдет все телеканалы, доступные в данной местности, и вы сразу сможете начать просмотр.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Диагональ экрана (в дюймах)
          9  дюйма
          Разрешение
          640(Ш.)x220(В)x3(RGB)
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Яркость
          150  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          198,240(Ш)x111,735(В) мм
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          RMS 5 мВ (наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • PAL
          • NTSC
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В, 1,5 A
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 1
          Подключение к телевизору
          Разъем для антенны
          Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
          Слот карты SD/SDHC
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          Наземное DVB *

        • Декодирование видеосигнала

          Формат изображения
          • 16:9
          • 4:3
          Прием-демодуляция
          • COFDM 2K/8K
          • Совместимость со стандартом MPEG-2 DVB
          • Сеть: MFN/SFN
          • QPSK

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          9 В постоянного тока, 1,5 А, 110-240 В, 50/60 Гц
          Кабели
          1 x А/В каб.
          Пульт ДУ
          Плоский пульт ДУ AY5520
          руководство пользователя
          На нескольких языках
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Входящие в комплект аксессуары
          Антенна

        • Питание

          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор
          Срок службы аккумулятора
          До 5 часов*

        • Размеры

          Ширина коробки
          225  мм
          Глубина коробки
          280  мм
          Высота коробки
          295  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          5,9  кг
          Ширина упаковки
          272  мм
          Глубина упаковки
          70  мм
          Высота упаковки
          285  мм
          Ширина продукта
          238  мм
          Глубина продукта
          175  мм
          Высота продукта
          32  мм
          Вес продукта
          1,3  кг
          Тип упаковки
          D-бокс

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Антенна
        • Пульт ДУ
        • Адаптер
        • Автокомплект
        • Короткий А/В кабель (гнездо)

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              • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
              • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
              • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
              • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.

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