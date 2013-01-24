Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

Портативный DVD-плеер PET946 оснащен встроенным цифровым ТВ-ресивером, благодаря которому можно смотреть программы бесплатного цифрового телевещания на поворотном ЖК-дисплее TFT с диагональю 9". До 5 часов работы в режиме воспроизведения фильмов, музыки и фотографий.