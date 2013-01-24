Другие продукты в комплекте
- Антенна
- Пульт ДУ
- Адаптер
- Автокомплект
- Короткий А/В кабель (гнездо)
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Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,
Портативный DVD-плеер PET946 оснащен встроенным цифровым ТВ-ресивером, благодаря которому можно смотреть программы бесплатного цифрового телевещания на поворотном ЖК-дисплее TFT с диагональю 9". До 5 часов работы в режиме воспроизведения фильмов, музыки и фотографий.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,
Портативный DVD-плеер PET946 оснащен встроенным цифровым ТВ-ресивером, благодаря которому можно смотреть программы бесплатного цифрового телевещания на поворотном ЖК-дисплее TFT с диагональю 9". До 5 часов работы в режиме воспроизведения фильмов, музыки и фотографий.
Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,
Портативный DVD-плеер PET946 оснащен встроенным цифровым ТВ-ресивером, благодаря которому можно смотреть программы бесплатного цифрового телевещания на поворотном ЖК-дисплее TFT с диагональю 9". До 5 часов работы в режиме воспроизведения фильмов, музыки и фотографий.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,
Портативный DVD-плеер PET946 оснащен встроенным цифровым ТВ-ресивером, благодаря которому можно смотреть программы бесплатного цифрового телевещания на поворотном ЖК-дисплее TFT с диагональю 9". До 5 часов работы в режиме воспроизведения фильмов, музыки и фотографий.
Портативный проигрыватель DVD
Цена магазина Philips
Итого:
Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 5 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Экран плеера поворачивается на 180 градусов, позволяя выбрать оптимальный угол просмотра. Регулируйте положение экрана по вертикали и по горизонтали, чтобы уменьшить блики и выбрать оптимальный угол для просмотра.
Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.
Портативный проигрыватель DVD Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.
Смотрите и показывайте свои видеоклипы, фотографии и музыку — все просто и быстро. Для дополнительного удобства проигрыватель оснащен слотом для карт памяти SD/SDHC. Просто вставьте карту памяти в слот на боковой панели проигрывателя и получите доступ к хранящимся на ней мультимедийным файлам, наслаждаясь любимой музыкой, фотографиями и фильмами в любом месте.
Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!
Поддержка DivX® обеспечивает возможность просмотра видеоматериала, закодированного в DivX®. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и DVD-R.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Установка и настройка очень просты. Удобное меню пользователя поможет вам настроить телевизор. Проигрыватель автоматически найдет все телеканалы, доступные в данной местности, и вы сразу сможете начать просмотр.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Тюнер/прием/передача
Декодирование видеосигнала
Аксессуары
Питание
Размеры
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