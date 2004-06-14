Функция Электронная защита от перескоков для обеспечения непрерывности воспроизведения музыки в движении

Функция Electronic Skip Protection обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки даже в том случае, когда ваш плеер подвергается ударам и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Как только диск начнет играть, музыка будет постоянно записываться в буфер памяти плеера, где она будет временно храниться. Когда устройство подвергается ударам или толчкам - случайно или во время занятий спортом, вы по-прежнему будете слышать непрерывное звучание музыки, хранящейся в этом буфере, в то время, как лазер сразу же сфокусируется на точке, в которой произошел сбой и возобновит воспроизведение для заполнения буфера.