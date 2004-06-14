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    Аудиоплеер для занятий спортом

    PSA410/00
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    • Новинка для спортсменов Новинка для спортсменов Новинка для спортсменов
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      Аудиоплеер для занятий спортом

      PSA410/00
      Общая оценка / 5

      Новинка для спортсменов

      Три варианта воспроизведения. PSA410 готов воспроизвести все, что вы сможете в него вставить. CD с сотнями mp3-аудиозаписей ? Нет проблем. Плюс цифровое FM-радио (10 предварительных настроек), поясной ремень для 5-кнопочного пульта ДУ и спортивный рюкзак.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Аудиоплеер для занятий спортом

      Новинка для спортсменов

      Три варианта воспроизведения. PSA410 готов воспроизвести все, что вы сможете в него вставить. CD с сотнями mp3-аудиозаписей ? Нет проблем. Плюс цифровое FM-радио (10 предварительных настроек), поясной ремень для 5-кнопочного пульта ДУ и спортивный рюкзак.

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        Аудиоплеер для занятий спортом

        Аудиоплеер для занятий спортом

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        Новинка для спортсменов

        Цифровой аудиоплеер MP3CD/FM

        Воспроизведение форматов MP3 и WMA

        Воспроизведение форматов MP3 и WMA

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером GoGear. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на плеер.

        Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом

        Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом

        В плеерах GoGear с эквалайзером используется технология автоматической настройки оптимального баланса звуковых частот в соответствии с выбранным стилем музыки. Предустановленные настройки эквалайзера позволяют наслаждаться оптимальным звучанием в зависимости от выбранного стиля — джаз, рок или поп.

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости динамика. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

        Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями

        Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями

        ПО Digital Media Manager предназначено для простого управления носителями

        Digital Media Manager - это программное обеспечение от компании Philips, позволяющее Вам легко переносить музыкальные файлы, фотографии и видеоматериалы с вашего устройства на компьютер и наоборот. Эта программа распознает ваше устройство при его подключении к компьютеру. Простым указанием курсора и щелчком мыши вы можете легко переносить файлы между компьютером и множеством устройств Philips.

        Функция Электронная защита от перескоков для обеспечения непрерывности воспроизведения музыки в движении

        Функция Electronic Skip Protection обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки даже в том случае, когда ваш плеер подвергается ударам и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Как только диск начнет играть, музыка будет постоянно записываться в буфер памяти плеера, где она будет временно храниться. Когда устройство подвергается ударам или толчкам - случайно или во время занятий спортом, вы по-прежнему будете слышать непрерывное звучание музыки, хранящейся в этом буфере, в то время, как лазер сразу же сфокусируется на точке, в которой произошел сбой и возобновит воспроизведение для заполнения буфера.

        • Звук

          Улучшение низких частот
          Функция цифрового усиления НЧ
          ЦАП
          1-битовый (-битовая/-битовое)
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 5 мВт
          Отношение сигнал/шум
          >85
          Регулятор громкости
          • 32 шага
          • цифровой

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          4,0 мм, 5 В, центр +
          Линейный выход
          3,5  миллиметра
          Наушники
          3,5 мм

        • Тюнер/прием/передача

          Частотный диапазон
          87,5 - 108  МГц
          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Сохранение радиостанций
          10

        • Питание

          Тип адаптера
          100 - 240 В
          Перезарядка
          Да
          Тип элемента питания
          Никель-металл-гидридный аккумулятор
          Количество батарей
          2
          время работы CD на батарейках
          20
          Время работы батарей MP3-CD
          30

        • Аксессуары

          Батарейки
          AY3365
          CD-ROM
          AY4487
          Наушники
          SBC HJ030/77
          Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во
          AY4103
          Контейнер
          AY4213
          ДУ на поясе, удлинитель, ремешок на руку
          AY4002

        • Размеры

          Количество в упаковке
          3
          Глубина упаковки
          н/д  миллиметра
          Глубина продукта
          134  миллиметра
          Высота упаковки
          н/д  миллиметра
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина упаковки
          н/д  миллиметра
          Ширина продукта
          130  миллиметра
          Высота продукта
          14,5  миллиметра
          Вес продукта
          0,140  кг

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • Windows Media™ Audio
          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Удержание
          • Поиск следующего / предыдущего альбома
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          • Повтор дорожки/альбома/всей записи
          • Произв. порядок воспр. альб./всех дор.
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA
          Поддержка меток ID3
          • Название альбома и имя исполнителя
          • Название записи и имя исполнителя
          Поддержка меток ID3
          Да
          Скорость передачи данных для MP3
          32 - 320 Кбит/с
          Electronic Skip Protection (CD-диск)
          160
          Скорость передачи данных для WMA
          32 - 192 Кбит/с
          Magic ESP (MP3-CD)
          420
          Magic ESP™ (WMA)
          84 секунды при 64 Кбит/с

        • Изображение/дисплей

          Подсветка
          Да
          Цвет подсветки
          Белый
          Тип
          ЖК
          Индикация
          • имя исполнителя
          • Индикатор заряда батареи
          • Функции CD
          • Функция DBB
          • EPS
          • частота
          • фиксированные настройки
          • время
          • дорожка
          • громкость

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