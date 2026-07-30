Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
PT870/16
DualPrecision, с вращающимися головками
1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
Откидной триммер
Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.
Плавающие головки вращаются и обеспечивают постоянный контакт с кожей, а также чистое, быстрое и комфортное бритье.
Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно их срезает у самого основания, что обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье.
Отзывы
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.