DualPrecision

Бритва PowerTouch Plus заряжает энергией по утрам. Повышенное время автономной работы, моющиеся головки и лезвия DualPrecision — гарантия более чистого бритья. С бритвой PowerTouch Plus привычное бритье по утрам отнимет у вас совсем немного времени.