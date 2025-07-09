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  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
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  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
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  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

Больше не доступен

Электростанок Philips OneBlade

QP2520/30

4.8
| (468) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Электростанок Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все.
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Philips OneBlade – выбор №11

Сбривает щетину, не повреждая кожу

Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

  • Подравнивает, делает контуры и бреет

  • Для щетины любой длины

  • 3 съемных гребня для щетины

  • Аккумулятор, влажное и сухое бритье

Уникальная технология OneBlade

Уникальная технология OneBlade

Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду, эффективно сбреет даже длинные волосы.

Точное подравнивание

Точное подравнивание

Подравнивайте щетину до нужной длины. Бритва для лица Philips OneBlade поставляется с 3 гребнями для щетины разной длины (1 мм, 3 мм и 5 мм).

Создавайте четкие контуры

Создавайте четкие контуры

Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

468

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

09/07/2025

Україна

Україна

Наконец то в 56 лет, закончились мучения со станками, гелями и раздражением. Доволен как слон. Единственное так и не понял, сколько его заряжать? На сайте пишут - 45 хв роботи / 4 години зарядки. А еще ниже пишут в характеристиках - заряджання 8 годин для повного заряджання. QP2724/23 Так сколько его правильно заряжать?

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade 360 QP2724/23 Face

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade 360 QP2724/23 Face

14/12/2022

Україна

Україна

Удобный,отлично справляется со щетиной

Купила мужу на подарок,муж в восторге. Нет раздражений,отлично выбривает, движения можно делать в любом направлении и никаких порезов,безопастный. Можно использовать триммер как спенкой или просто сухое бритьё. Это самый лучший триммер что был у мужа.

Плюсы

Без раздражений и порезов

Минусы

Не нашли

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP2721/20 Face

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP2721/20 Face

21/02/2021

Україна

Україна

Полезный прибор

Гладко сбривает , как для триммера. Очень лёгкий как станок.

Плюсы

Бреет гладко

Минусы

Не обнаружено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP2520/20 Электростанок Philips OneBlade

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP2520/20 Электростанок Philips OneBlade

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      Примечания

      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для максимально качественного бритья лезвия необходимо менять каждые 4 месяца при использовании бритвы дважды в неделю для полного бритья. Фактические данные могут различаться.