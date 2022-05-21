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Больше не доступен
DualPrecision и GyroFlex 2D
1ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
Компактный триммер
Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье как длинных волос, так и щетины: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия сбривают короткую щетину.
Встроенная система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Система повторения контуров GyroFlex 2D адаптируется к особенностям вашего лица, снижая давление и раздражение кожи и обеспечивая гладкое бритье.
Награды
4.9
из 5
9
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
21/05/2022
Україна
Хороша бритва
Чудовий виріб! Бездоганно виконує свої функції. Акумулятора вистачає досить на довго. Пропацювала 10 років безвідмовно.
Плюсы
хороший дизайн, добре лежить в руці, чудово голить
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Електробритва – вологе та сухе гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Електробритва – вологе та сухе гоління
05/11/2020
Україна
Philips S561
Понравился лаконичный дизайн. Динамики расположены удачно. Звонок громкий. Стекло по краям закруглённое. Фотографирует достаточно прилично. Экран чёткий. Работает шустро- без нареканий. Сам аппарат не тяжёлый. С характеристиками не обманывает)! У меня третий. Качественное изображение! Скриншот не надо давить две кнопки.( одну нажимаешь и в в виде меню) отличный гугл ассистент ( шустрый и включает программы ) батарейка нормальная 4000 ма Philips есть Philips - время работы в режиме ожидания 912 ч, Время работы в режиме разговора 32ч ,просмотр видео садит батарею примерно 10% в час. Камера отличная и фильтры тоже.(это Филипс)есть отпечаток пальца. Рекомендую. Особенно хорошо смотрится в силиконовом чехле. 3 слота, для 2х симкарт, и 1 карты памяти, очень удобно, потому что сейчас во всех современных телефонах встречается 2 слота. Очень эргономичный.Звук отличный. Бюджетный вариант, за эти деньги, телефон просто супер!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Електробритва для вологого та сухого гоління
Любечик
30/07/2020
Україна
Рекомендую
Чоловік купував собі та брату 09.08.2013 році. Бритвою користується і зараз. Недоліків не було. Бритва працює та знаходиться в хорошому стані.
Плюсы
Хороша якість
Минусы
Незнайшла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Електробритва – вологе та сухе гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Електробритва – вологе та сухе гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.