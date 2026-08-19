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Shaver series 7000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья
Больше не доступен
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RQ1150/16
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Все (5)
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Как очищать бритву Philips?
Как правильно использовать бритву Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
HQ8505 Адаптер питания
ShaversЩеточка для очищения
Из моей бритвы Philips течет вода
Бритва Philips не работает
Моя бритва Philips издает громкий звук
Бритва Philips не обеспечивает нужный результат
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