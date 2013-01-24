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Shaver series 7000 SensoTouch

Электробритва для сухого/влажного бритья

RQ1160/22
Общая оценка / 5
1 награда
  • Более бережное и гладкое бритье Более бережное и гладкое бритье Более бережное и гладкое бритье
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    Shaver series 7000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

    RQ1160/22
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Более бережное и гладкое бритье

    БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 7000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

    Более бережное и гладкое бритье

    БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision. Узнать обо всех преимуществах

    Более бережное и гладкое бритье

    БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Shaver series 7000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

    Более бережное и гладкое бритье

    БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision. Узнать обо всех преимуществах

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      Более бережное и гладкое бритье

      • DualPrecision и GyroFlex 2D
      • 1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
      • Компактный триммер и чехол
      • Система очистки Jet Clean
      Прорези и отверстия для сбривания очень короткой щетины

      Прорези и отверстия для сбривания очень короткой щетины

      Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.

      Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для тщательного бритья

      Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для тщательного бритья

      Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

      Гибкие головки, движущиеся в двух направлениях, легко повторяют контуры лица

      Гибкие головки, движущиеся в двух направлениях, легко повторяют контуры лица

      Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.

      Уплотнение Aquatec: комфортное сухое и освежающее влажное бритье

      Уплотнение Aquatec: комфортное сухое и освежающее влажное бритье

      Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

      Простая очистка под струей воды

      Простая очистка под струей воды

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

      Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

      Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

      50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час

      50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час

      Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Зарядка в течение 1 часа обеспечивает до 50 минут автономной работы прибора. А для одного сеанса бритья достаточно лишь 3-минутной зарядки.

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Создайте совершенный образ с помощью безопасного компактного триммера SmartClick. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

      Система Jet Clean очищает, смазывает и заряжает бритву

      Система Jet Clean очищает, смазывает и заряжает бритву

      С помощью системы Jet Clean вы сможете поддерживать бритву в идеальном состоянии день за днем. Система очищает и смазывает лезвия и бритвенные головки, а также позволяет полностью зарядить аккумулятор бритвы всего за 1 час. В комплект входит 1 флакон жидкости для очистки Jet Clean, которого хватает на месяц использования. Жидкость для очистки Jet Clean на водной основе тщательно очищает и смазывает бритвенные головки, гарантируя превосходные результаты бритья.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Двухуровневый индикатор аккумулятора, дорожная блокировка

      На многоуровневом светодиодном дисплее отображается информация о низком уровне заряда батареи и включении дорожной блокировки, а также предупреждение о необходимости замены бритвенной головки. Дорожная блокировка предотвращает случайное включение прибора. Если нажать и удерживать любую кнопку в течение 3 секунд, активируется блокировка, которая предотвращает случайное включение. При включении блокировки загорается красный значок замка.

      Ваша бритва всегда полностью заряжена и готова к работе благодаря зарядному устройству

      Складное зарядное устройство занимает очень мало места, поэтому вы сможете заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Гибкость головки
        Система GyroFlex 2D, повторяющая контуры лица
        Бритвенная система
        • Система DualPrecision
        • Технология Lift & Cut
        SkinComfort
        SkinGlide
        Укладка
        Компактный триммер, защищающий кожу

      • Удобство использования

        Зарядка
        • 1 час
        • Перезарядка
        • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
        Время работы бритвы
        До 50 минут
        Дисплей
        • Двухуровневый индикатор аккумулятора
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикатор быстрой зарядки
        Использование на сухой и влажной коже
        Использование на влажной и сухой коже
        Очистка
        Возможность влажной чистки
        Jet Clean
        Включает в себя систему Jet Clean

      • Дизайн

        Отделка
        • Кольцо из полированного хрома
        • Светодиодный дисплей

      • Аксессуары

        Чехол
        Мягкий чехол
        Обслуживание
        • Щеточка для чистки
        • Защитный колпачок

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Запасные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками RQ11

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Зарядное устройство
      • Щеточка для чистки
      • Шнур питания
      • Защитная крышка
      • Мягкий чехол для путешествий
      • Чистящая жидкость
      • Jet Clean

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