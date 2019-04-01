КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Более бережное и гладкое бритье
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Более бережное и гладкое бритье
  • Более бережное и гладкое бритье
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Более бережное и гладкое бритье

Больше не доступен

Shaver series 7000 SensoTouchЭлектробритва для сухого и влажного бритья

RQ1160/22

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Более бережное и гладкое бритье
Бритва Philips серии S7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision.
Посмотреть все преимущества
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Производитель электробритв №1 в мире1

Более бережное и гладкое бритье

  • DualPrecision и GyroFlex 2D

  • 1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы

  • Компактный триммер и чехол

  • Система очистки Jet Clean

Специальные прорези и отверстия позволяют захватывать и сбривать даже самые короткие волоски

Специальные прорези и отверстия позволяют захватывать и сбривать даже самые короткие волоски

Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье как длинных волос, так и щетины: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия сбривают короткую щетину.

Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более точного и качественного среза

Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более точного и качественного среза

Встроенная система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

Гибкие головки двигаются в двух направлениях и легко повторяют контуры лица

Гибкие головки двигаются в двух направлениях и легко повторяют контуры лица

Система повторения контуров GyroFlex 2D адаптируется к особенностям вашего лица, снижая давление и раздражение кожи и обеспечивая гладкое бритье.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image AWARD-612375

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Отличная машинка

отличная бритва пользуюсь много лет с 2011г и на сегодня 2019г проблем нет и не было кроме сломавшейся в течении года дополнительной насадки триммер для висков, бороды, очень доволен как товаром так и фирмой филипс, покупаю в основном товары этой фирмы надежные, красивые и практичные

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 