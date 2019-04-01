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Больше не доступен
DualPrecision и GyroFlex 2D
1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
Компактный триммер и чехол
Система очистки Jet Clean
Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье как длинных волос, так и щетины: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия сбривают короткую щетину.
Встроенная система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.
Система повторения контуров GyroFlex 2D адаптируется к особенностям вашего лица, снижая давление и раздражение кожи и обеспечивая гладкое бритье.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Жека95
01/04/2019
Україна
Отличная машинка
отличная бритва пользуюсь много лет с 2011г и на сегодня 2019г проблем нет и не было кроме сломавшейся в течении года дополнительной насадки триммер для висков, бороды, очень доволен как товаром так и фирмой филипс, покупаю в основном товары этой фирмы надежные, красивые и практичные
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.