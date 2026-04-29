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Shaver series 7000 SensoTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

Больше не доступен

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Shaver series 7000 SensoTouchЭлектробритва для сухого и влажного бритья

RQ1160/22

Shaver series 7000 SensoTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Руководство пользователя

  • PDF файл, 50.9 MB
  • 18 April 2022

Руководство с важными сведениями

  • PDF файл, 714.3 kB
  • 1 May 2022

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