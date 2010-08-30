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    Shaver series 7000 SensoTouch

    электробритва для сухого/влажн. бритья

    RQ1180/16
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Более бережное и гладкое бритье Более бережное и гладкое бритье Более бережное и гладкое бритье
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      Shaver series 7000 SensoTouch электробритва для сухого/влажн. бритья

      RQ1180/16
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Более бережное и гладкое бритье

      БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Shaver series 7000 SensoTouch электробритва для сухого/влажн. бритья

      Более бережное и гладкое бритье

      БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision. Узнать обо всех преимуществах

      Более бережное и гладкое бритье

      БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Shaver series 7000 SensoTouch электробритва для сухого/влажн. бритья

      Более бережное и гладкое бритье

      БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver series 7000 SensoTouch

        Shaver series 7000 SensoTouch

        электробритва для сухого/влажн. бритья

        Итого:

        Более бережное и гладкое бритье

        • DualPrecision и GyroFlex 2D
        • 1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
        • Компактный триммер и чехол
        Прорези и отверстия для сбривания очень короткой щетины

        Прорези и отверстия для сбривания очень короткой щетины

        Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье: 1. Прорези срезают длинные волоски. 2. Отверстия позволяют сбрить щетину.

        Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для тщательного бритья

        Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для тщательного бритья

        Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

        Гибкие головки, движущиеся в двух направлениях, легко повторяют контуры лица

        Гибкие головки, движущиеся в двух направлениях, легко повторяют контуры лица

        Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.

        Уплотнение Aquatec: комфортное сухое и освежающее влажное бритье

        Уплотнение Aquatec: комфортное сухое и освежающее влажное бритье

        Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

        Простая очистка под струей воды

        Простая очистка под струей воды

        Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

        Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

        Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

        Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

        50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час

        50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час

        Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Зарядка в течение 1 часа обеспечивает до 50 минут автономной работы прибора. А для одного сеанса бритья достаточно лишь 3-минутной зарядки.

        Идеально для подравнивания висков и усов

        Идеально для подравнивания висков и усов

        Создайте совершенный образ с помощью безопасного компактного триммера SmartClick. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

        На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

        Двухуровневый индикатор аккумулятора, дорожная блокировка

        На многоуровневом светодиодном дисплее отображается информация о низком уровне заряда батареи и включении дорожной блокировки, а также предупреждение о необходимости замены бритвенной головки. Дорожная блокировка предотвращает случайное включение прибора. Если нажать и удерживать любую кнопку в течение 3 секунд, активируется блокировка, которая предотвращает случайное включение. При включении блокировки загорается красный значок замка.

        Ваша бритва всегда полностью заряжена и готова к работе благодаря зарядному устройству

        Складное зарядное устройство занимает очень мало места, поэтому вы сможете заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку.

        • Качество бритья

          Повторение контуров лица
          Система GyroFlex 2D, повторяющая контуры лица
          Бритвенная система
          • Система DualPrecision
          • Технология Lift & Cut
          Комфорт для кожи
          SkinGlide
          Укладка
          Компактный триммер, защищающий кожу

        • Удобство использования

          Зарядка
          • 1 час
          • Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья
          Время работы бритвы
          До 50 минут
          Дисплей
          • Двухуровневый индикатор аккумулятора
          • Индикатор полного заряда аккумулятора
          • Индикатор низкого заряда аккумулятора
          • Индикатор зарядки
          • Индикатор быстрой зарядки
          Очистка
          Возможность влажной чистки

        • Дизайн

          Отделка
          Кольцо из полированного хрома

        • Аксессуары

          Чехол
          Мягкий чехол
          Обслуживание
          • Щеточка для чистки
          • Защитный колпачок

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Автопереключение напряжения
          100–240 В

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Запасные головки
          Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками RQ11

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Зарядное устройство
        • Щеточка для чистки
        • Шнур питания
        • Защитная крышка
        • Мягкий чехол для путешествий

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