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Shaver series 7000 SensoTouch электробритва для сухого/влажн. бритья

Больше не доступен

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Shaver series 7000 SensoTouchэлектробритва для сухого/влажн. бритья

RQ1180/16

Shaver series 7000 SensoTouch электробритва для сухого/влажн. бритья

Больше не доступен

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  • Как очищать электробритву Philips S5000–S7000 | Простая пошаговая инструкция
    Как очищать электробритву Philips S5000–S7000 | Простая пошаговая инструкция

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Руководство пользователя

  • PDF файл, 51.1 MB
  • 15 April 2022

Заявление о соответствии ЕС - English (US)

  • PDF файл, 929.8 kB
  • 13 April 2022

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