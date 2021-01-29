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  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот
  • Гладкое бритье без лишних забот

Больше не доступен

Shaver series 1000Электробритва серии 1000 для сухого бритья

S1332/41

4.8
| (199) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Гладкое бритье без лишних забот
Бритва Philips серии 1000 обеспечивает простое и удобное бритье по доступной цене благодаря самозатачивающимся лезвиям PowerCut и возможности очищать бритву водой.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Гладкое бритье без лишних забот

  • Лезвия PowerCut

  • Открытие одним касанием

  • Питание от сети и от аккумулятора

Легко скользит по коже для гладкого и равномерного бритья

Легко скользит по коже для гладкого и равномерного бритья

Бритва Philips для гладкого и удобного бритья. 27 лезвий PowerCut срезают волоски прямо над уровнем кожи, всегда обеспечивая чистое и равномерное бритье. 

Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

Легкая и быстрая очистка электробритвы: нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.

Проводное и беспроводное использование

Проводное и беспроводное использование

Удобная работа в беспроводном режиме для комфортного бритья. Подключите к сети, когда аккумулятор разряжен.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

199

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

29/01/2021

Україна

Україна

Отзыв

Отзыв больше касается работы магазина. Хотел заказать бритву именно в официальном магазине производителя. В процессе заказа возникли трудности связанные с некорректной работой сайта, но их оперативно решили консультанты через переписку в Фейсбук. Переживал, чтоб упаковка и сам товар были целыми так как для подарка. Бритва приехала упакованная очень хорошо - в картонной коробке, замотанная в пупырку, все целое и запечатанное. И при этом доставка бесплатная! Дополнительный год гарантии тоже получил. Потому, по работе фирменного магазина, по пятибалльной шкале даю 7! Спасибо! По бритве сказать пока нечего. Работает тихо, бреет чисто. Самое главное - как долго будет служить, а это покажет время. Но один недостаток для себя уже обнаружил, о нем ниже.

Плюсы

Свиду добротная, качественная, бреет чисто, тихо, работает и от сети и от батареи. 3 года гарантии

Минусы

Защитная крышка не продуманная. Тугая и хлястик напротив кнопки открытия. Из-за этого, снимая крышку нажимается кнопка открытия бритвенной головки

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья

15/11/2020

Україна

Україна

Хорошая бритва за свои деньги.

Была у меня бритва Филипс более дорогого сегмента , прослужила пять лет. Решил попробовать приобрести более простой вариант. На удивление оказалось что бреет она не хуже, хоть и менее мощная. Привык к ней за пару дней. Заряд держит не менее 40 минут,( проанализировал по дням использования). Очень порадовало что работает и подключенной к сети (предыдущая только от аккумулятора,и если забыл зарядить, то привет..)

Плюсы

Работа от сети и аккумулятора, длинный шнур(при необходимости), индикатор заряда(цвет с белого меняется на красный при почти полном разряде),изготовлено в Нидерландах а не Китае..

Минусы

Более массивный корпус по сравнению с более дорогими, и немного меньше мощность, а в остальном неплохо..

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья

25/07/2026

Україна

Україна

Бритва S1142/00

Спасибо большое очень понравилась, будем пользоваться

Этот отзыв про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000

Date of Use 2026-07-15

Этот отзыв про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000

Date of Use 2026-07-15

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 