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  • Простое и удобное бритье
  • Простое и удобное бритье
  • Простое и удобное бритье
  • Простое и удобное бритье
  • Простое и удобное бритье
  • Простое и удобное бритье
  • Простое и удобное бритье
  • Простое и удобное бритье
  • Простое и удобное бритье
  • Простое и удобное бритье
  • Простое и удобное бритье
  • Простое и удобное бритье

Больше не доступен

Shaver series 1000Электробритва для сухого бритья

S1510/04

4.9
| (42) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Простое и удобное бритье
Бритва Shaver Series 1000 обеспечивает простое и комфортное бритье по доступной цене. Гибкие головки движутся в 4 направлениях, а благодаря системе лезвий CloseCut вам гарантирован качественный результат.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Электробритва обеспечивает лучший в своем классе результат бритья шеи*

Простое и удобное бритье

  • Система лезвий CloseCut

  • Гибкие головки, 4 направления

  • Откидной триммер

Надежные самозатачивающиеся лезвия — бритье без усилий

Надежные самозатачивающиеся лезвия — бритье без усилий

Комфортное бритье благодаря надежным лезвиям CloseCut, которые самостоятельно затачиваются во время работы.

Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.

Стабильная максимальная мощность на долгие годы

Стабильная максимальная мощность на долгие годы

Долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Благодаря мощному, энергоэффективному литий-ионному аккумулятору бритва долгие годы будет работать как новая.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.9

из 5

42

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный по всем параметрах

Это лучшее, из всего того, что я купил за последние пять лет!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1100/04 Электробритва для сухого бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1100/04 Электробритва для сухого бритья

22/03/2018

Україна

Україна

Бритва хорошего качества

Купила папе бритву Philips Shaver series 1000 Электробритва для сухого бритья S1110/04 в подарок. До этого у него была похожая, тоже Филлипс проработала более 10 лет, но видимо она уже израсходовала свой ресурс. Никаких нареканий и претензий нет. Бреет быстро, чисто и безопасно. Рекомендую всем.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1110/04 Электробритва для сухого бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1110/04 Электробритва для сухого бритья

11/12/2017

Україна

Україна

Очень доволен данной электробритвой

Пользуюсь более 6-ти месяцев. Отличная бритва для ежедневного использования. Отменно справляется с однодневной щетиной. Если же щетине более суток, советую воспользоваться станком. Рекомендую!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1100/04 Электробритва для сухого бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1100/04 Электробритва для сухого бритья

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. По сравнению с другими ведущими моделями роторных бритв или бритв с сеткой (модели начального ценового сегмента)