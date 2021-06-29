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Больше не доступен
Система лезвий MultiPrecision
1ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
Высокоточный триммер SmartClick
Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.
Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.
Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски.
4.8
из 5
120
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Дед80
29/06/2021
Україна
Комфорт и радость в преклонном возврасте редкость.
На 80-летие подарили Shaver series 5000 электробритву для сухого и влажного бритья. Был рад подарку, но боялся что не справлюсь с современным изделием и сомневался в надежности, но опасения оказались напрасны. Такой бритвы я не держал в руках раньше и комфортнее наверное не брился. Легко, быстро с у довольствием каждый день не боясь быть не добритым из-за разряда аккумулятора. Бритье перестало быть обузой. Спасибо PHILIPS за радость!
Плюсы
Надежность, простота, удобство, качество бритья на высшем уровне.
Минусы
Нет.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья
Пользователь888
29/08/2020
Україна
Покупкой остались довольны
Брала на подарок 3 года назад. Мужчине понравилась. Если несколько раз пройтись, справляешься с жесткой и длиной щетиной
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5420/06 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5420/06 Электробритва для сухого и влажного бритья
Ангелина ___
22/04/2020
Україна
Бережное отношение к коже
Я решил перейти от станка к бритве так как у меня очень чувствительная кожа выбрав эту модель я остался очень довольным не каких красных точек на лице после бритья нету идёт очень гладко по коже сбривает без проблем двух трёх дневную щетину и легко моется так что теперь бритте стало намного проще и быстрее .
Плюсы
Хорошое бритте
Минусы
Нету
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)