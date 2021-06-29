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  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
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  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже

Больше не доступен

Shaver series 5000Электробритва для сухого и влажного бритья

S5400/06

4.8
| (120) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Безопасное бритье на сухой или влажной коже
Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.
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Производитель электробритв №1 в мире1

В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой

Безопасное бритье на сухой или влажной коже

  • Система лезвий MultiPrecision

  • 1ч. зарядки — 45 мин. автономной работы

  • Высокоточный триммер SmartClick

Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

120

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

29/06/2021

Україна

Україна

Комфорт и радость в преклонном возврасте редкость.

На 80-летие подарили Shaver series 5000 электробритву для сухого и влажного бритья. Был рад подарку, но боялся что не справлюсь с современным изделием и сомневался в надежности, но опасения оказались напрасны. Такой бритвы я не держал в руках раньше и комфортнее наверное не брился. Легко, быстро с у довольствием каждый день не боясь быть не добритым из-за разряда аккумулятора. Бритье перестало быть обузой. Спасибо PHILIPS за радость!

Плюсы

Надежность, простота, удобство, качество бритья на высшем уровне.

Минусы

Нет.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

29/08/2020

Україна

Україна

Покупкой остались довольны

Брала на подарок 3 года назад. Мужчине понравилась. Если несколько раз пройтись, справляешься с жесткой и длиной щетиной

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5420/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5420/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

22/04/2020

Україна

Україна

Бережное отношение к коже

Я решил перейти от станка к бритве так как у меня очень чувствительная кожа выбрав эту модель я остался очень довольным не каких красных точек на лице после бритья нету идёт очень гладко по коже сбривает без проблем двух трёх дневную щетину и легко моется так что теперь бритте стало намного проще и быстрее .

Плюсы

Хорошое бритте

Минусы

Нету

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)