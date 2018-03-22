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  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье

Больше не доступен

Shaver series 5000Электробритва для сухого и влажного бритья

S5530/06

4.3
| (26) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт

2 награды

Гладкое, чистое и быстрое бритье
Бритва серии S5000 позволяет тратить меньше времени на утреннее бритье благодаря системе лезвий MultiPrecision и моющимся головкам.
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Производитель электробритв №1 в мире1

В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой*

Гладкое, чистое и быстрое бритье

  • Система лезвий MultiPrecision

  • Головки Flex движутся в 5 направлениях

  • Высокоточный триммер SmartClick

Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo+ — мощность выше на 20 %.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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4.3

из 5

26

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

22/03/2018

Україна

Україна

Бритва, доставляющая удовольствие

Приобрела бритву Philips Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья S5530/06 в подарок мужу. Он всю жизнь брился станком и мы всё таки рисковали, потому что многие говорят от перехода от станка к электробритве и наоборот бывают проблемы с кожей. У моего мужа очень чувствительная кожа, но на удивление раздражение было только один день - первый. После однодневного перерыва муж ежедневно пользуется бритвой и никакого раздражения. Очень довольны приобретением данной бритвы.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

22/08/2020

Україна

Україна

Супер бритва

Бритва для сухого и влажного бритья, можно мыть в воде, имеет турборежим. Батарея держит супер, до 20 дней, уже почти год эксплуатации. Бреет очень чисто, без раздражений.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

22/04/2020

Україна

Україна

Отличное гладкое и мягкое бритье, турборежим

После перерыва в использовании бритв от Philips - решил вернуться и не жалею. Есть с чем сравнить. Бритва отлично выбревает, без раздражений кожи, хорошо огибает поверхности, мягко и деликатно. Выбирал бритву для влажного и сухого бритья, остался доволен. Легко промывается под струей воды, без щеточки, не засоряется. Несколько раз пользовался турборежимом - бреет быстрее, но менее экономно для батареи. Если спешишь - незаменимая опция. К кнопке включения турборежима нужно приспособиться, чтобы не нажимать случайно. Но привыкаешь быстро. Логика, вероятно - верная - если человек сжимает сильно и не сильно контролирует процесс - значит спешит. Воообще, очень удачная модель, нравится и индикатор заряда, и эргономичная ручка, и подвижный блок головок. Съемным триммерром я пользовался 1-2 раза в месяц. Работой триммера доволен. Но нужно снимать блок головок, надевать триммер, возвращать. Качество изготовления чувствуется во всем, оно гарантируется двухлетней гарантией, которую можно расширить при регистрации продукта. После года использования я решил приобрести такую же точно модель отцу. Большое спасибо Philips за отличный продукт.

Плюсы

Мягкое и чистое бритье, сухое и влажное, турборежим

Минусы

Нужно приспособиться к расположению кнопки включения турборежима, но это быстро

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)

      2. На 20 % больше мощности — по сравнению с использованием без режима Turbo+