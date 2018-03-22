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Система лезвий MultiPrecision
Головки Flex движутся в 5 направлениях
Высокоточный триммер SmartClick
Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.
Технология Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.
Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo+ — мощность выше на 20 %.
Награды
4.3
из 5
26
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Джулия14
22/03/2018
Україна
Бритва, доставляющая удовольствие
Приобрела бритву Philips Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья S5530/06 в подарок мужу. Он всю жизнь брился станком и мы всё таки рисковали, потому что многие говорят от перехода от станка к электробритве и наоборот бывают проблемы с кожей. У моего мужа очень чувствительная кожа, но на удивление раздражение было только один день - первый. После однодневного перерыва муж ежедневно пользуется бритвой и никакого раздражения. Очень довольны приобретением данной бритвы.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Электробритва для сухого и влажного бритья
Andriy65
22/08/2020
Україна
Супер бритва
Бритва для сухого и влажного бритья, можно мыть в воде, имеет турборежим. Батарея держит супер, до 20 дней, уже почти год эксплуатации. Бреет очень чисто, без раздражений.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
RealManZp
22/04/2020
Україна
Отличное гладкое и мягкое бритье, турборежим
После перерыва в использовании бритв от Philips - решил вернуться и не жалею. Есть с чем сравнить. Бритва отлично выбревает, без раздражений кожи, хорошо огибает поверхности, мягко и деликатно. Выбирал бритву для влажного и сухого бритья, остался доволен. Легко промывается под струей воды, без щеточки, не засоряется. Несколько раз пользовался турборежимом - бреет быстрее, но менее экономно для батареи. Если спешишь - незаменимая опция. К кнопке включения турборежима нужно приспособиться, чтобы не нажимать случайно. Но привыкаешь быстро. Логика, вероятно - верная - если человек сжимает сильно и не сильно контролирует процесс - значит спешит. Воообще, очень удачная модель, нравится и индикатор заряда, и эргономичная ручка, и подвижный блок головок. Съемным триммерром я пользовался 1-2 раза в месяц. Работой триммера доволен. Но нужно снимать блок головок, надевать триммер, возвращать. Качество изготовления чувствуется во всем, оно гарантируется двухлетней гарантией, которую можно расширить при регистрации продукта. После года использования я решил приобрести такую же точно модель отцу. Большое спасибо Philips за отличный продукт.
Плюсы
Мягкое и чистое бритье, сухое и влажное, турборежим
Минусы
Нужно приспособиться к расположению кнопки включения турборежима, но это быстро
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
Этот отзыв про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)
На 20 % больше мощности — по сравнению с использованием без режима Turbo+