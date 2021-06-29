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  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье
  • Гладкое, чистое и быстрое бритье

Больше не доступен

Shaver series 5000Электробритва для сухого и влажного бритья

S5630/12

4.8
| (120) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт

2 награды

Гладкое, чистое и быстрое бритье
Бритва серии S5000 позволяет тратить меньше времени на утреннее бритье благодаря системе лезвий MultiPrecision и моющимся головкам.
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Производитель электробритв №1 в мире1

В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой*

Гладкое, чистое и быстрое бритье

  • Система лезвий MultiPrecision

  • Головки Flex движутся в 5 направлениях

  • Высокоточный триммер SmartClick

Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Герметичная система Aquatec позволяет выбирать наиболее удобный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать устройство даже в душе.

Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

Мощность увеличена на 20 % для более быстрого бритья даже густой бороды

Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo+ — мощность выше на 20 %.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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4.8

из 5

120

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

29/06/2021

Україна

Україна

Комфорт и радость в преклонном возврасте редкость.

На 80-летие подарили Shaver series 5000 электробритву для сухого и влажного бритья. Был рад подарку, но боялся что не справлюсь с современным изделием и сомневался в надежности, но опасения оказались напрасны. Такой бритвы я не держал в руках раньше и комфортнее наверное не брился. Легко, быстро с у довольствием каждый день не боясь быть не добритым из-за разряда аккумулятора. Бритье перестало быть обузой. Спасибо PHILIPS за радость!

Плюсы

Надежность, простота, удобство, качество бритья на высшем уровне.

Минусы

Нет.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

29/08/2020

Україна

Україна

Покупкой остались довольны

Брала на подарок 3 года назад. Мужчине понравилась. Если несколько раз пройтись, справляешься с жесткой и длиной щетиной

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5420/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5420/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

22/04/2020

Україна

Україна

Бережное отношение к коже

Я решил перейти от станка к бритве так как у меня очень чувствительная кожа выбрав эту модель я остался очень довольным не каких красных точек на лице после бритья нету идёт очень гладко по коже сбривает без проблем двух трёх дневную щетину и легко моется так что теперь бритте стало намного проще и быстрее .

Плюсы

Хорошое бритте

Минусы

Нету

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

Этот отзыв про Shaver series 5000 S5250/06 Электробритва для сухого и влажного бритья

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычной бритвой (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)

      2. На 20 % больше мощности — по сравнению с использованием без режима Turbo+