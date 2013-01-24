Гладкое, чистое и быстрое бритье
Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое, чистое и быстрое бритье
Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах
Гладкое, чистое и быстрое бритье
Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое, чистое и быстрое бритье
Бритва Shaver Series 5000 позволяет быстрее закончить утренние сборы. Система лезвий MultiPrecision и моющиеся головки. Узнать обо всех преимуществах
Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.
Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.
Еще более быстрое бритье даже густой бороды благодаря режиму Turbo+ — мощность выше на 20 %.
Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину.
Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.
Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор сменной головки, индикатор дорожной блокировки
Один час зарядки обеспечивает 60 минут автономной работы (примерно 20 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.
Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.
Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
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