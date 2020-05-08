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  • Покрытие для гладкого скольжения
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  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
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  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения
  • Покрытие для гладкого скольжения

Больше не доступен

Shaver series 6000Электробритва для сухого и влажного бритья

S6630/11

4.9
| (51) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Покрытие для гладкого скольжения
Бритва Philips Series 6000 обеспечивает идеально гладкое бритье и защищает кожу от раздражения. Специальное покрытие улучшает скольжение бритвы, предотвращая раздражение кожи.
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Производитель электробритв №1 в мире1

защищает кожу от раздражения

Покрытие для гладкого скольжения

  • Лезвия MultiPrecision

  • Гладкое скольжение

  • Головки MultiFlex

  • Защитный режим

Лезвия MultiPrecision эффективно сбривают даже короткую щетину

Лезвия MultiPrecision эффективно сбривают даже короткую щетину

Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision приподнимает и срезает волоски любой длины и щетину всего за несколько движений.

Покрытие для гладкого скольжения обеспечивает комфортное бритье

Покрытие для гладкого скольжения обеспечивает комфортное бритье

Специальное покрытие колец бритвенной головки разработано для снижения трения бритвы о кожу, что обеспечивает гладкое и простое бритье с минимумом раздражения кожи.

Следование контурам в 5 направлениях для комфортного бритья

Следование контурам в 5 направлениях для комфортного бритья

Головки с возможностью независимого поворота в 5 направлениях следуют контурам вашего лица и позволяют бритве легко скользить по коже с минимальным трением.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

51

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3
1

08/05/2020

Україна

Україна

качественное бритье

Покупали брату на подарок. Понравился в первую очередь солидный внешний вид. Так же удобно что есть чехол т.к. брат постоянно в разъездах. Судя по характеристикам долго держит батарею и можно мыть под водой. Так же есть много индикаторов, которые напоминают например что пора чистить. Думаю подарок будет в тему.

Плюсы

Все нравится

Минусы

пока нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 6000 S6620/11 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 6000 S6620/11 Электробритва для сухого и влажного бритья

04/05/2020

Україна

Україна

.

Подарила такую бритву другу на др, прошёл уже месяц но он всё также в восторге от неё. У неё очень стильный дизайн, крутая комплектация. Решила подарить именно эту бритву потому что у друга постоянно идёт раздражения от станка. С бритвой Филипс он забыл о существовании такой проблемы. Сама головка очень хорошо повторяет контуры лица.

Плюсы

Бритьё в удовольствие

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 6000 S6630/11 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 6000 S6630/11 Электробритва для сухого и влажного бритья

30/04/2020

Україна

Україна

Гладко бреет без раздражений, удобная , тихая

Классная бритва, отлично скользит по коже благодаря специальному покрытию, сбривает даже 5-ты дневную щетину, можно и сухое и влажное бритье, и то что больше учено мне нравиться, это то что все индикаторы присутствуют на бритве и она подсказывает когда нужно менять лезвия ,когда садится заряд, когда нужно очистить, и я не переживаю что что-то упущу или пропущу

Плюсы

Удобная, комфортное бритье

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 6000 S6630/11 Электробритва для сухого и влажного бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 6000 S6630/11 Электробритва для сухого и влажного бритья

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 