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Больше не доступен
Лезвия MultiPrecision
Гладкое скольжение
Головки MultiFlex
Защитный режим
Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision приподнимает и срезает волоски любой длины и щетину всего за несколько движений.
Специальное покрытие колец бритвенной головки разработано для снижения трения бритвы о кожу, что обеспечивает гладкое и простое бритье с минимумом раздражения кожи.
Головки с возможностью независимого поворота в 5 направлениях следуют контурам вашего лица и позволяют бритве легко скользить по коже с минимальным трением.
4.9
из 5
51
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
thunderwall
08/05/2020
Україна
качественное бритье
Покупали брату на подарок. Понравился в первую очередь солидный внешний вид. Так же удобно что есть чехол т.к. брат постоянно в разъездах. Судя по характеристикам долго держит батарею и можно мыть под водой. Так же есть много индикаторов, которые напоминают например что пора чистить. Думаю подарок будет в тему.
Плюсы
Все нравится
Минусы
пока нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 6000 S6620/11 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 6000 S6620/11 Электробритва для сухого и влажного бритья
Anna 89
04/05/2020
Україна
.
Подарила такую бритву другу на др, прошёл уже месяц но он всё также в восторге от неё. У неё очень стильный дизайн, крутая комплектация. Решила подарить именно эту бритву потому что у друга постоянно идёт раздражения от станка. С бритвой Филипс он забыл о существовании такой проблемы. Сама головка очень хорошо повторяет контуры лица.
Плюсы
Бритьё в удовольствие
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 6000 S6630/11 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 6000 S6630/11 Электробритва для сухого и влажного бритья
Karadag
30/04/2020
Україна
Гладко бреет без раздражений, удобная , тихая
Классная бритва, отлично скользит по коже благодаря специальному покрытию, сбривает даже 5-ты дневную щетину, можно и сухое и влажное бритье, и то что больше учено мне нравиться, это то что все индикаторы присутствуют на бритве и она подсказывает когда нужно менять лезвия ,когда садится заряд, когда нужно очистить, и я не переживаю что что-то упущу или пропущу
Плюсы
Удобная, комфортное бритье
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 6000 S6630/11 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 6000 S6630/11 Электробритва для сухого и влажного бритья
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.