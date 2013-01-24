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Shaver series 6000

Электробритва для сухого и влажного бритья

S6630/11
Общая оценка / 5
  • Покрытие для гладкого скольжения Покрытие для гладкого скольжения Покрытие для гладкого скольжения
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    Shaver series 6000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S6630/11
    Общая оценка / 5

    Покрытие для гладкого скольжения

    Бритва Philips Series 6000 обеспечивает идеально гладкое бритье и защищает кожу от раздражения. Специальное покрытие улучшает скольжение бритвы, предотвращая раздражение кожи. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 6000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Покрытие для гладкого скольжения

    Бритва Philips Series 6000 обеспечивает идеально гладкое бритье и защищает кожу от раздражения. Специальное покрытие улучшает скольжение бритвы, предотвращая раздражение кожи. Узнать обо всех преимуществах

    Покрытие для гладкого скольжения

    Бритва Philips Series 6000 обеспечивает идеально гладкое бритье и защищает кожу от раздражения. Специальное покрытие улучшает скольжение бритвы, предотвращая раздражение кожи. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 6000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Покрытие для гладкого скольжения

    Бритва Philips Series 6000 обеспечивает идеально гладкое бритье и защищает кожу от раздражения. Специальное покрытие улучшает скольжение бритвы, предотвращая раздражение кожи. Узнать обо всех преимуществах

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      Покрытие для гладкого скольжения

      защищает кожу от раздражения

      • Лезвия MultiPrecision
      • Гладкое скольжение
      • Головки MultiFlex
      • Защитный режим
      Лезвия MultiPrecision эффективно сбривают даже короткую щетину

      Лезвия MultiPrecision эффективно сбривают даже короткую щетину

      Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision приподнимает и срезает волоски любой длины и щетину всего за несколько движений.

      Покрытие для гладкого скольжения обеспечивает комфортное бритье

      Покрытие для гладкого скольжения обеспечивает комфортное бритье

      Специальное покрытие колец бритвенной головки разработано для снижения трения бритвы о кожу, что обеспечивает гладкое и простое бритье с минимумом раздражения кожи.

      Следование контурам в 5 направлениях для комфортного бритья

      Следование контурам в 5 направлениях для комфортного бритья

      Головки с возможностью независимого поворота в 5 направлениях следуют контурам вашего лица и позволяют бритве легко скользить по коже с минимальным трением.

      Вращение бреющих головок с меньшей скоростью для комфорта кожи

      Вращение бреющих головок с меньшей скоростью для комфорта кожи

      Выберите дополнительный защитный режим для комфортного бритья без раздражения с меньшей скоростью вращения головок.

      Система защиты кожи обеспечивает гладкое скольжение

      Система защиты кожи обеспечивает гладкое скольжение

      Гладкое бритье без порезов и ссадин. Система защиты кожи обеспечивает гладкое скольжение бритвы за счет скругленной формы головок и обеспечивает минимальное раздражение кожи.

      Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

      Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

      Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.

      Зарядка в течение 1 часа

      Зарядка в течение 1 часа

      Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору.

      Полная зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы

      Полная зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы

      60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Бритву можно мыть под проточной водой

      Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

      Светодиодный дисплей с понятными значками

      Светодиодный дисплей с понятными значками

      На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки.

      Открытие одним нажатием для удобной очистки

      Открытие одним нажатием для удобной очистки

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        SkinComfort
        • Система защиты кожи
        • Гладкое скольжение
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        • Защитный режим
        Бритвенная система
        Система лезвий MultiPrecision
        Гибкость головки
        Головки MultiFlex

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Трехуровневый индикатор аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикация очистки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Индикатор дорожной блокировки
        Использование на сухой и влажной коже
        Влажное и сухое бритье
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        Питание только от аккумулятора

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        60 минут — 21 сеанс бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

      • Аксессуары

        SmartClick
        Компактный триммер
        Чехол
        Чехол для путешествий

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