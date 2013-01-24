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    Shaver series 7000

    Электробритва для сухого и влажного бритья

    S7960/17
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    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Гладкое бритье даже чувствительной кожи Гладкое бритье даже чувствительной кожи Гладкое бритье даже чувствительной кожи
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      Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      S7960/17
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Гладкое бритье даже чувствительной кожи

      Бритвы Philips Series 7000 созданы для гладкого бритья чувствительной кожи. Они располагают функцией персонализированных советов, разработанной совместно с дерматологами и помогающей мужчинами бороться с основными проблемами кожи. Ведь каждая кожа уникальна. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      Гладкое бритье даже чувствительной кожи

      Бритвы Philips Series 7000 созданы для гладкого бритья чувствительной кожи. Они располагают функцией персонализированных советов, разработанной совместно с дерматологами и помогающей мужчинами бороться с основными проблемами кожи. Ведь каждая кожа уникальна. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver series 7000

        Shaver series 7000

        Электробритва для сухого и влажного бритья

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гладкое бритье даже чувствительной кожи

        Номер 1 для чувствительной кожи

        • Кольца SkinGlide
        • Лезвия GentlePrecision
        • Датчик BeardAdapt
        • Индивидуальный план
        Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья

        Кольца SkinGlide с микросферами для комфортного бритья

        Ощутите гладкость бритья с современной технологией микросфер от Philips. Вдохновляясь принципом скольжения в аэродинамике, мы создали покрытие для колец бритвенной головки, состоящее из тысяч мельчайших сфер, обеспечивающих максимально комфортное для кожи бритье.

        Лезвия GentlePrecision обеспечивают гладкое бритье даже чувствительной кожи

        Лезвия GentlePrecision обеспечивают гладкое бритье даже чувствительной кожи

        Гладкое бритье даже чувствительной кожи с закаленными высокоточными лезвиями. Края лезвий имеют специальный дизайн для точного сбривания волосков, а также устранения их выдергивания и потребности в повторных проходах — даже при бритье трехдневной щетины.

        Датчик BeardAdapt для эффективного бритья даже густых волос

        Датчик BeardAdapt для эффективного бритья даже густых волос

        Эффективное бритье даже густых участков. Бритва определяет густоту бороды и автоматически изменяет параметр мощности.

        Индивидуальный план позволяет справиться с особыми проблемами кожи

        Индивидуальный план позволяет справиться с особыми проблемами кожи

        Получайте уникальные рекомендации по устранению различных проблем с кожей, будь то покраснение, жжение или вросшие волоски. Разработанный совместно с дерматологами, индивидуальный план позволит вам получать советы по бритью посредством приложения GroomTribe. Во время каждого сеанса приложение отслеживает ваш прогресс и выставляет параметры бритья, которые обеспечат максимальный комфорт кожи.

        Гибкие плавающие головки следуют контурам и позволяют избежать лишнего давления

        Гибкие плавающие головки следуют контурам и позволяют избежать лишнего давления

        Аккуратно следуйте контурам вашего лица и шеи с гибкими бритвенными головками, которые легко поворачиваются в любом направлении. Для гладкого бритья больше не нужно сильно давить на кожу, это обеспечит комфорт и минимум раздражения.

        Настройки чувствительности, которые подойдут именно вашей коже

        Настройки чувствительности, которые подойдут именно вашей коже

        Брейтесь в рекомендуемом для вашей кожи режиме скорости или выберите желаемый режим в приложении GroomTribe. Доступные режимы — обычный, чувствительный и очень чувствительный.

        Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.

        Стайлер для бороды SmartClick с 5 установками длины

        Стайлер для бороды SmartClick с 5 установками длины

        Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Вы также можете подровнять волосы перед бритьем с помощью стайлера. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

        Полная зарядка обеспечивает 50 минут автономной работы

        Полная зарядка обеспечивает 50 минут автономной работы

        50 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.

        Зарядка в течение 1 часа

        Зарядка в течение 1 часа

        Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору.

        Быстрой зарядки за 5 минут хватит на один полный сеанс бритья

        Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          SkinComfort
          • Кольца SkinGlide
          • Индивидуальный план
          • Настройки чувствительности
          Бритвенная система
          Лезвия GentlePrecision
          Повторение контуров
          Головки ContourDetect движутся в разных направлениях

        • Программное обеспечение

          Приложение
          GroomTribe
          Совместимость со смартфонами
          Совместимо с различными устройствами iPhone и Android™. Больше информации на сайте philips.com/s7000-support.
          Bluetooth®
          Версия 4.1 (зона покрытия 10 м)

        • Удобство использования

          Дисплей
          • Индикатор отключения от сети перед использованием
          • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
          Использование на сухой и влажной коже
          Влажное и сухое бритье
          Очистка
          Можно промывать под водой
          Режим работы
          Питание только от аккумулятора

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы
          50 минут / 17 сеансов бритья
          Зарядка
          • 1 час для полной зарядки
          • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Максимальное энергопотребление
          5,4  Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,15  Вт

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменная головка SH70
          Заменяйте каждые 2 года

        • Аксессуары

          SmartClick
          Стайлер для бороды
          Обслуживание
          Щеточка для чистки
          Чехол
          Чехол для путешествий

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